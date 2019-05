Wissen

Grösser, als du denkst – so RIESIG sind die höchsten Statuen der Welt



Grösser, als du denkst – so RIESIG sind die höchsten Statuen der Welt Bild: wikicommons

Das, verehrte Damen und Herren, ist Mutter-Heimat ruft, eine Statue auf dem Mamajew-Hügel im südrussischen Wolgograd (ehemals Stalingrad), das dem Sieg der sowjetischen Streitkräfte im Grossen Vaterländischen Krieg gedenkt.

Bild: wikicommons

Und das Ding ist 85 Meter gross.

Alleine das Schwert misst 33 Meter; die Figur selbst kommt auf 52 Meter. Zum Vergleich: Die Freiheitsstatue in New York ist gerade mal 46 Meter gross (mit dem Sockel kommt sie dann auf 93 Meter). Als Mutter-Heimat ruft 1967 fertiggestellt wurde, war sie die grösste Statue der Welt.

Heute nicht mehr.

Bild: wikicommons

Heute schafft es Mutter-Heimat ruft gerade mal knapp auf Platz 10 der grössten Kolossal-Statuen der Welt.

Überflügelt wird sie unter anderem durch die 99 Meter hohe Bronze-Statue Guishan Guanyin of the Thousand Hands and Eyes, die in der chinesischen Stadt Changsa steht.

Bild: wikicommons

Ähnlich gross (100 Meter) ist Sendai Daikannon, die in Sendai, Japan steht.

Bild: wikicommons

Es geht aber noch grösser: Mitsamt des Sockels ist der Zhongyuan-Buddha im chinesischen Lushan 127 Meter gross. Die Statue alleine ist 108 Meter.

Bild: wikicommons

Noch grösser? Geht klar: Laykyun Setkyar in Khatakan Taung, Myanmar mit 116 Meter – mit Sockel gar 129.

Bild: shutterstock

Doch das sind alles Zwerge im Vergleich zu dem, was Indien zu bieten hat:

Bild: shutterstock

Statue of Unity – die Statue der Einheit steht im indischen Bundesstaat Gujarat und stellt den indischen Unabhängigkeitskämpfer und Politiker Vallabhbhai Patel dar.

Bild: shutterstock

Mit 182 Metern ist sie die höchste Statue der Welt. Mit dem Sockel misst das Monument 240 Meter.

Bild: shutterstock

Am 31. Oktober 2018 wurde die Statue offiziell eingeweiht.

Hier ein Grössenvergleich diverser Kolossalstatuen:

Bild: wikicommons

In der Tat stehen die grössten Statuen der Welt mehrheitlich in Asien. Und öfters als nicht stellen sie religiöse Figuren dar. Hier ein Überblick:

