Wie gut schlägst du dich im Sprachenquiz?



Erkennst du die Sprache, wenn du sie hörst?

Liebe Huberquizzer

Es tut uns leid, euch mitteilen zu müssen, dass unsere hellste Kerze gerade in den Ferien weilt und deshalb das Huber-Quiz heute ausfällt.

Ihr so: «Oaaaaaaaaaaaaaaahdasscheisstmichjetztaberan.»

Wir so: «Aber wir haben einen sehr guten Ersatz gefunden!»

Ihr so: «Huber kann man nicht ersetzen!»

Wir so: «Ja, das wissen wir. Deshalb gibt es ein ganz anderes Quiz. Die einzige Gemeinsamkeit ist der fortgeschrittene Schwierigkeitsgrad.»

Ihr so: «Cool! Wir sind einer Herausforderung und einer kleinen Abwechslung nicht abgeneigt, denn wir sind dynamisch und flexibel wie Schlangenmenschen!»

Wir so: «Wissen wir, ihr seid die Besten.»​

Also los geht's! Und zwar müsst ihr, wie ihr nach dem ziemlich eindeutigen Titel vielleicht schon herausgefunden habt, die gesprochenen Sprachen erkennen. Es ist ein wunderbarer Spass!

Und weil es nicht gegen Huber geht und wir euch vertrauen, gilt heute:

Nun aber viel Erfolg und hopp!

Umfrage Welche Sprache verführt uns hier? Norwegisch

Flämisch

Rumänisch

Dänisch

Abstimmen 3 Norwegisch 0%

Flämisch 33%

Rumänisch 0%

Dänisch 0%

Umfrage Welche Sprache dringt hier so tiefdunkel an unser Ohr? Schottisch-Gälisch

Slowakisch

Lettisch

Katalanisch

Abstimmen 680 Schottisch-Gälisch 45%

Slowakisch 11%

Lettisch 40%

Katalanisch 3%

Umfrage Das sind schläfrige Pianoklänge und ... Russisch

Tschechisch

Serbokroatisch

Polnisch

Abstimmen 3 Russisch 33%

Tschechisch 0%

Serbokroatisch 0%

Polnisch 0%

Umfrage Wer nuschelt hier was von Apartheit? Ein Portugiese

Ein Israeli

Ein Aegypter

Ein Grieche

Abstimmen 3 Ein Portugiese 0%

Ein Israeli 0%

Ein Aegypter 0%

Ein Grieche 33%

Umfrage In welcher Sprache unterhalten sich diese beiden wohl? In Schwedisch

In Isländisch

In Finnisch

In Ungarisch

Abstimmen 3 In Schwedisch 0%

In Isländisch 0%

In Finnisch 33%

In Ungarisch 0%

Umfrage Welche Sprache schreit dieser kleine Hals? Koreanisch

Vietnamesisch

Thailändisch

Irgendeine sinitische Sprache (Chinesisch)

Abstimmen 3 Koreanisch 0%

Vietnamesisch 33%

Thailändisch 0%

Irgendeine sinitische Sprache (Chinesisch) 0%

Umfrage Was für eine angenehme Stimme. In welcher Sprache? Arabisch

Persisch

Hebräisch

Türkisch

Abstimmen 3 Arabisch 0%

Persisch 0%

Hebräisch 33%

Türkisch 0%

Umfrage Diese Dame spricht ... ? Haha, nochmals Finnisch, ihr Säcke.

Hindi

Rumänisch

Ungarisch

Abstimmen 2 Haha, nochmals Finnisch, ihr Säcke. 0%

Hindi 0%

Rumänisch 0%

Ungarisch 0%

Umfrage In welcher Sprache wollen uns die zwei Herren was verklickern? In Swahili

In Xhosa

In Zulu

In Nubisch

Abstimmen 3 In Swahili 33%

In Xhosa 0%

In Zulu 0%

In Nubisch 0%

Umfrage Zwei Männer, eine Sprache. Nur welche? Mongolisch

Japanisch

Tamil

Ketschua

Abstimmen 3 Mongolisch 33%

Japanisch 0%

Tamil 0%

Ketschua 0%

Umfrage Wir verstehen nur «Hihi» und «Faka». Von welcher Sprache? Koreanisch

Maori

Sardisch

Komm. Nochmals Finnisch!

Abstimmen 3 Koreanisch 0%

Maori 33%

Sardisch 0%

Komm. Nochmals Finnisch! 0%

