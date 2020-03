Wissen

QDH: Huber macht Homeoffice. Ob ihm das hilft?



QDH: Huber macht Homeoffice. Ob ihm das hilft? Bild:

Liebe Huberquizzer

watson hat eine rigorose Homeoffice-Politik. Das betrifft so ziemlich alle Mitarbeiter und natürlich auch unsere hellste Kerze, die wir per Videotelephonie quizzen müssen. Und da sehen wir ihn also im Morgenmantel mit Zigarette im Mund. Fotografieren dürfen wir ihn leider nicht. «Kompromat» sei das, meint Dani und hat natürlich recht damit.

Und so steht er also auf seinem Balkon und zieht genüsslich an seiner Kippe, während wir ihm die schwierigen Fragen stellen. Irgendwie nimmt er die Sache zu locker ... aber seht selbst.

Quiz 1. Geschichte: Was führte dazu, dass die USA 1941 in den Krieg eintraten? AP/U.S. Army Air Force/Kelly Family Die deutsche Westoffensive mit der Besetzung von Paris. Der berühmte Angriff auf Pearl Harbor. Die Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad und die befürchtete Ausbreitung des Kommunismus in Europa. Das Dreimächteabkommen Deutschlands, Italiens und Japans 2. Schweiz: Welches ist der grösste Halbkanton – flächenmässig? Nidwalden Obwalden Innerrhoden Ausserrhoden Basel-Stadt Basel-Landschaft 3. Chemie: Welches ist das seltenste Element in Erdkruste und Meer? EPA Thorium Iridium Platin Rhenium 4. Sport: NBA-Star Giannis Antetokounmpo spielt für welches Land? AP USA Italien Griechenland Serbien 5. Geographie: Bei der Geographie hatten wir ja bereits amerikanische, kanadische und chinesische Bundestaaten/Provinzen. Heute fragen wir nach einer italienischen Region. Wie heisst die hier rot eingezeichnete? Marken Kampanien Molise Abruzzen 6. Astronomie: Sämtliche Planeten des Sonnensystems rotieren im rechtläufigen Drehsinn. Ausser einer. Welcher? AP/ESA/Hubble Der Jupiter (es ist ja immer der Jupiter) AFP Die Venus NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), M. Wong (STScI/UC Berkeley), C. Go (Philippines) Der Saturn AP Der Merkur 7. Astronomie II: Und wenn wir schon dabei sind: Welches Symbol gehört zum Planeten Saturn? 8. Kunst & Kultur: Nathan Zuckerman ist eine fiktionale Figur von welchem Schriftsteller? F. Scott Fitzgerald J.D. Salinger John Irving Philip Roth 9. Populärkultur: Welche Band ist NICHT aus Schweden? aux.tv Ace of Base AP/dpa a-ha EPA/KEYSTONE The Hives AP The Cardigans 10. International: Welche Fluggesellschaft transportierte 2019 die meisten Personen? EPA AP/XinHua China Southern Airlines (China) KEYSTONE Easyjet (GB) EPA Ryanair (Irland) AP Southwest (USA)

Feel Good Compilation #1 Video: watson

