Wissen

Spass

QDH: Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion?



QDH: Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion?

Liebe Huberquizzer

Es ist Freitag hier im Büro. Der Bundesrat verkündet die neuen Bestimmungen und Verhaltensregeln in Sachen Corona-Virus.

Die Welt scheint aus den Fugen. Aber genau in diesen Zeiten sind Anker wichtig. Dinge, die sich einfach nicht verändern. Und das ist das Huber-Quiz. Er ist immer noch die hellste Kerze der Redaktion und in einer On-Off-Beziehung mit den Glimmstängeln. Noch immer beugt er sich beim Tippen tief über die Tastatur und noch immer schaut er dabei nicht in den Bildschirm, sondern auf seine Finger.

Jetzt aber zum Quiz:

Quiz 1. Schweiz: Biberli sind eine Spezialität aus ...? KEYSTONE … dem Kanton Luzern. KEYSTONE … dem Appenzellerland. AP … dem Prättigau. Schweiz Mobil … dem Schwarzbubenland. 2. Sport: Welcher dieser Herren war KEIN Spitzenhochspringer? PHOTOPRESS-ARCHIV Javier Sotomayor Ulf Timmermann Carlo Tränhardt Patrik Sjöberg 3. Allgemeinwissen: Wo ist die Erdanziehung am geringsten? X00653 An den geographischen Magnetpolen (in der Nähe des Nord- und Südpols). Auf dem Mount Everest in Tibet / Nepal. Auf dem Nevado Huascarán (höchster Berg Perus). Beim Wadi Mudschib am Toten Meer (Jordanien). 4. Geographie: Vom Toten Meer wechseln wir zum Roten Meer. Welches Land grenzt NICHT daran? EPA Äthiopien Eritrea Saudi Arabien Sudan 5. Geschichte: Wie hiess die Erfindung, welche die Industrialisierung einläutete? Rolling Gertie Spinning Jenny Steaming Betsy Weaving Rosie 6. Allgemeinwissen: Woraus wurde ursprünglich der Farbstoff Purpur gewonnen? EPA Aus Ratten EPA Aus Schnecken AP Aus Fröschen dpa Aus der Distel 7. Kunst & Kultur: Wen sehen wir hier? Scribble Scrabble Monxi Mr. Doodle Ben Stil 8. Populärkultur: Der südkoreanische Film «Parasite» wurde an den Oscars zum besten Film des Jahres gekürt. Wer führte Regie? AP Bong Joon-ho Hong Sang-soo Lee Chang-dong Park Chan-wook 9. International: Welche Strecke wird pro Jahr am meisten geflogen? Als Orientierungshilfe: Es waren knapp 80'000 Flugbewegungen. EPA Jeju International Airport – Seoul Gimpo International (Südkorea) Los Angeles – San Francisco (USA) Mumbai Chhatrapati Shivaji – Delhi Indira Ghandi (Indien) Quala Lumpur – SIngapur (International) 10. Wissenschaft: Die Ontologie ist eine Disziplin der … … Kosmologie … Medizin … Philosophie … Psychologie

Von dieser Geheimarmee wussten nicht einmal alle Bundesräte Video: srf/Roberto Krone

Abonniere unseren Newsletter