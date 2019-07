Zum Jubiläum der Mondlandung gibt es ein Raumfahrt-Quiz auf Huber-Niveau

Wissen

Liebe Huberquizzer,



unser Patrick Toggweiler befindet sich weiterhin in seinen mehr oder weniger verdienten Ferien. Letzte Woche hat euch die liebe Anna Rothenfluh mit ihrem Geräusche-Quiz genervt , gestresst , erfreut. Nun bin ich an der Reihe, und weil die erste Mondlandung sich exakt an diesem Wochenende zum 50. Mal jährt, befrage ich Huber – und euch – zum Thema Raumfahrt.

Um es vorweg zu nehmen: Dani hat sich gut geschlagen. Aber von unserer Wissens-Koryphäe hätte ich schon etwas mehr erwartet 😆 Jetzt seid ihr dran!

Quiz 1. Der Mond fasziniert die Menschen seit ewigen Zeiten. Wer hat den Film «Die Reise zum Mond» gedreht, der 1902 mit seiner Tricktechnik für Furore sorgte? Wikipedia D.W. Griffith Georges Méliès Fritz Lang Auguste Lumière 2. Wie hiess der Raketenkonstrukteur, der dafür verantwortlich war, dass die Sowjetunion beim Wettlauf ins All lange die Nase vorne hatte? EPA/EPA Alexei Leonow Wladimir Komarow Sergej Koroljow Andrei Tupolew 3. Der sowjetische Satellit Sputnik 1 (Bild) wurde am 4. Oktober 1957 als erstes von Menschen geschaffenes Objekt ins All geschossen. Wie aber hiess der erste US-Satellit? EPA/EPA Explorer 1 Vanguard 1 Telstar 1 Pioneer 1 4. Wie hiess die erste Frau, die 1963 einen Raumflug absolvierte? AP TASS Jelena Kondakowa Sally Ride Walentina Tereschkowa Peggy Whitson 5. Mit Apollo 8 umkreisten 1968 erstmals Menschen den Mond. An welchem religiös bedeutenden Tag entstand das ikonische Foto des Erdaufgangs über dem Mondhorizont? AP NASA Ostersonntag Yom Kippur Allerheiligen Heiligabend 6. Neil Armstrong setzte am 21. Juli 1969 als erster Mensch seinen Fuss auf die Oberfläche des Mondes. Wie viele Raumflüge hatte der Kommandant von Apollo 11 zuvor unternommen? EPA/NASA 0 1 2 3 7. Die Mondlandefähre von Apollo 11 (Bild) trug den Namen Eagle («The Eagle has landed»). Wie aber lautet der Rufname des eigentlichen Raumschiffs? AP NY Columbia Challenger Atlantis Charlie Brown 8. Was wurde mit dem Experiment der Universität Bern gemessen, das die Crew von Apollo 11 auf dem Mond installiert hatte? Sternenstaub Mondatmosphäre Sonnenwind Dunkle Materie 9. Wie viele Menschen waren bis heute auf dem Mond? AP/NASA 8 10 12 14 10. Wie viele Nationen haben bis heute erfolgreich ein Objekt auf dem Mond gelandet? EPA/China National Space Administrat 2 3 5 7

Kann man auf dem Mond leben? Video: srf

