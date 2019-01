Wissen

Was sagt es über dich aus, wie du das «X» schreibst?



Gut, du weisst jetzt, wie du das «X» schreibst. Aber was sagt es über dich aus?

Natürlich musste es so kommen. Gerade erst brachte die harmlose Frage, wie man denn nun das «X» schreibt, das Internet zum Glühen. Jetzt, wo du es weisst, beglückt man dich mit der ersehnten Auslegung des Resultats: Was sagt deine Art, diesen Buchstaben zu kritzeln, über dich aus?

Das «Oprah Magazine», eine amerikanische Monatszeitschrift für Frauen, bat eine Graphologin, die acht verschiedenen Varianten der X-Schreibung zu analysieren und bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zuzuweisen. Kathi McKnight, so heisst die Expertin, weist darauf hin, dass wir Buchstaben in der Schreibschrift in der Regel von links zu schreiben beginnen und in der Druckschrift von oben nach unten.

Diese Schreibrichtungen nennt sie «vorwärts». Die anderen nennt sie «rückwärts»; es handle sich dabei um «regressive Striche», die Rebellion, Orientierung an der Vergangenheit und eine negative innere Stimme verraten. Ausserdem geht McKnight davon aus, dass Variante 7 quasi die Norm darstellt. Es sei jene, die man an der Schule im Schreibunterricht gelernt habe. Ob das bei uns auch so ist, sei dahingestellt – falls man sich überhaupt noch daran erinnern kann.

Hier das in jeder Hinsicht wissenschaftlichen Kriterien genügende Ergebnis:

Wenn du die beiden Striche rückwärts schreibst und unten rechts beginnst, weist das darauf hin, dass du gern vorwärtskommen möchtest, aber mit deinen Gedanken in der Vergangenheit klebst.

Schreibst du beide Striche vorwärts, beginnst jedoch umgekehrt – zuerst unten links, dann unten rechts? Dann bist du ein Renegat und hast ein starkes Verlangen, dich aus der Vergangenheit zu befreien und voranzukommen. Doch die Vergangenheit hat dich immer noch im Griff.

Du beginnst oben rechts? Du bist impulsiv und ein «Rebel without a cause» – eine Person, die unzufrieden mit der Gesellschaft ist, jedoch kein bestimmtes Ziel hat, für das sie kämpft.

Nur der zweite Strich ist «normal» geschrieben – von oben rechts nach unten links. Dies deutet darauf hin, dass du zwar auf die Zukunft fokussierst, aber ein Teil von dir immer noch in die Vergangenheit blickt.

Der erste Strich ist «korrekt», doch der zweite – von unten links nach oben rechts – ist rückwärts geschrieben. Dies enthüllt, dass es sich bei dir um einen Einzelgänger handelt, der gern seine eigenen Regeln aufstellt.

Du beginnst unten links und in der «falschen» Reihenfolge – du bist ein Trendsetter, und du kannst nicht anders.

So wurde dir vermutlich in der Schule beigebracht, das X zu schreiben. Du folgst gern der Norm und magst Ordnung und Ausgewogenheit.

Du fängst oben rechts an und schreibst den zweiten Strich von oben links nach unten rechts? Du denkst gern «out of the box» – du bist ein Querdenker.

Du hast dich in der Beschreibung perfekt wiedererkannt? Dann brüste dich damit in den Kommentaren! Oder sie stimmt überhaupt nicht? Dann deponiere Ärger und Häme ebenfalls dort.

