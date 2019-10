Wissen

QDH: Schlägst du Huber von vor einer Woche? Einfach wird es nicht.



QDH: Schlägst du Huber von vor einer Woche? Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Ihr seid ja eine treue Gemeinde und deshalb muss ich nicht noch einmal erwähnen, dass Huber in den Ferien weilt und das folgende Quiz bereits vor einer Woche von ihm gelöst wurde. Für euch geht es darum, herauszufinden, ob er sich in den Ferien jetzt schlecht fühlt oder ob er sich mit Wonne verlustiert.

Ein Hinweis an den Zollbeamten, der Huber mal an der Grenze erkannte und ansprach («Sind si dä vom Quiz?»): Sagen sie ihm doch «Codename: Hellste Kerze». Es wäre so lustig!

Nun aber zum Quiz. Viel Spass.

Quiz 1. Beginnen wir für einmal mit einer doch eher schwierigen Frage. Sprachen: Wo spricht man Tagalog? Liberia Bolivien Lappland Philippinen 2. Schokolade: Welches ist KEINE Schweizer Schoggi (sondern ursprünglich eine belgische)? KEYSTONE Godiva Chocolats et Cacaos Favarger Barry Callebaut Chocolats Camille Bloch 3. Schweiz: Welcher dieser Kantone ist ein Binnenkanton, der wiederum nur von Binnenkantonen umgeben ist? KEYSTONE Luzern Obwalden Zug Glarus 4. International: Welches Land passt nicht in die Liste der (ehemals) sozialistischen Staaten? ap/AP Jamaica EPA Malaysia AP/AP Albanien EPA Republik Ägypten 5. Sport: Wie heissen die Schiedsrichter im Baseball? AP Referee Umpire Arbitrator Conciliator 6. Geographie: Wir sehen Russland. Aber wo liegt der autonome Kreis der Tschuktschen? 7. Populärkultur / Trends: Wie heisst dieser Haarschnitt, der gerade wieder brutal angesagt ist und dem schon diverse mehr oder weniger prominente Man-Buns zum Opfer fielen? Buzz Cut Cop Crop Tommy Blow Dry 8. Schweiz II: Auf welchem Stausee wurde kürzlich eine schwimmende Solaranlage in der Grösse eines Fussballfeldes eingeweiht? EPA Lac de Moron Stausee Gibidum Lac des Toules Lago dei Cavagnöö 9. Geschichte: Wie heisst der gegenwärtige Zeitabschnitt der Erdgeschichte? Pleistozän Pliozän Miozän Holozän 10. Wissenschaft: Die Lindblad-Resonanz betrifft ...? … die Oberfläche einer Flüssigkeit. … Nervenzellen. … Sterne und ihre Bahnen. … die Statik bei Bauwerken, insbesondere von Brücken.

