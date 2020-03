QDH: Mitfiebern und Husten erlaubt!

SP-Vordenkerin Jacqueline Badran: «Man macht uns lächerlich, um die Debatte zu verhindern»

«Bigger, Better, Faster, More»: So zügellos könne es nicht weitergehen, sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Sie will Vizepräsidentin werden. Es brauche einen Systemwechsel. Und für ihren Kampf müsse die SP wieder auf eigene Produktionsmittel setzen.

Nationalrätin Jacqueline Badran empfängt in den Büros der Zeix AG, die sie mitgegründet hat, zum Interview. Am Stauffacher, mitten in Zürich. Die Unternehmerin nimmt sich sehr viel Zeit für das Gespräch.​

War für Sie immer klar, dass Sie der SP beitreten?Jacqueline Badran: Obwohl ich früh politisiert wurde, haderte ich lange, ob ich überhaupt einer Partei beitreten soll. Ich überlegte hin und her, ob ich zu den Grünen oder zur SP gehen soll.

Die Grünen waren für Sie ein ernsthaftes Thema?Sicher. …