Ein kleines Zündhölzchen-Rätsel für zwischendurch



Bild: Shutterstock

Hier, extra für dich: Ein kleines Zündhölzchen-Rätsel für zwischendurch

So ein kleines Hirntraining zwischendurch tut ganz gut. Hier ist ein Zündhölzchen-Rätsel, das du sicher lösen kannst.:

Bild: brilliant.org

Diese hübsch regelmässige Figur besteht aus 12 Zündhölzchen. Nun nehmen wir so viele Zündhölzchen weg, dass nur noch zwei Quadrate übrig bleiben.

Zu beachten gilt es dabei, dass alle verbleibenden Hölzchen wie in der Ursprungsfigur in ein Quadrat eingebunden sein müssen; es dürfen also keine Hölzchen nur an einem Ende mit der Figur verbunden sein.

Die Frage ist nun: Wie viele Zündhölzchen müssen wir MINIMAL entfernen, um dieses Ziel zu erreichen?

Umfrage Wie viele Zündhölzchen musst du IM MINIMUM entfernen? 1

2

3

4

Abstimmen 2 Votes zu: Wie viele Zündhölzchen musst du IM MINIMUM entfernen? 0% 1

0% 2

0% 3

0% 4

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Die Lösung lautet: Es sind 2 Hölzchen.

So sieht ein mögliches Ergebnis aus:

Bild: brilliant.org

Umfrage Wie schwierig war dieses Rätsel? 5 (sehr schwierig)

4

3

2

1 (sehr einfach)

Abstimmen 2 Votes zu: Wie schwierig war dieses Rätsel? 0% 5 (sehr schwierig)

0% 4

0% 3

0% 2

0% 1 (sehr einfach)

