QDH: Heute passiert etwas Überraschendes. Leider erst bei der letzten Frage

Quiz

Der grösste Teil der Fläche des Lago Di Lugano befindet sich in Italien.

Der grösste Teil der Fläche des Lago Maggiore befindet sich in der Schweiz.

Der grösste Teil der Fläche des Lac Léman befindet sich in der Schweiz.

Die längste Strecke des Bodensee-Ufers befindet sich in der Schweiz.

3. Wirtschaft: Jeder weiss, was «$» bedeutet – oder «€». Aber wie sieht das Zeichen für den Schweizer Franken aus, das zwar selten, aber hin und wieder verwendet wird?

4. Ernährung: Welche Frucht hat am meisten Vitamin C?

5. Wirtschaft: Volkswagen und Toyota führen die Liste der Automobilhersteller in Sachen Stückzahlen, aber auch in Sachen Umsatz an. Wer schaffte im letzten Jahr (2018) den dritthöchsten Umsatz?

AP Fiat Chrysler Automobiles

EPA Daimler AG

AP Ford Motor Company