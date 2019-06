Wissen

Spass

Links oder rechts? Dieses Rädchen-Rätsel treibt dich in den Wahnsinn!



Links oder rechts? Dieses Rädchen-Rätsel treibt dich in den Wahnsinn, wetten?

Wir alle kennen diese Aufgaben, in denen wir herausfinden sollen, in welche Richtung sich ein Zahnrädchen in einem komplexen Getriebe dreht. Das ist hier auch so, nur hat diese Aufgabe ein paar Besonderheiten.

Zu beachten ist insbesondere:

Der untere, schwarze Balken ist fixiert, kann sich also nicht bewegen.

Der obere, blaue Balken ist beweglich. Er bewegt sich in der Aufgabenstellung nach rechts.

Die beiden Zahnräder sind miteinander verbunden und drehen sich um dieselbe Achse.

Die Zahnräder sind nicht fixiert.

Die Frage ist simpel: In welche Richtung bewegen sich die Zahnräder, wenn sich der blaue Balken nach rechts bewegt?

Umfrage In welche Richtung bewegen sich die Zahnräder? Nach rechts

Nach links

Sie bleiben am selben Ort.

Abstimmen 2 Nach rechts 0%

Nach links 0%

Sie bleiben am selben Ort. 0%

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Die korrekte Antwort lautet: Die Zahnräder bewegen sich nach rechts.

Dieses Gif zeigt die Lösung:

Bild: brilliant.org

Sobald der obere Balken sich nach rechts bewegt, übt er eine Kraft auf das kleinere Zahnrad aus, die dieses im Gegenuhrzeigersinn bewegen will. Da das kleine Zahnrad jedoch mit dem grossen verbunden ist, übt dieses eine Kraft nach links auf den fixierten unteren Balken aus. Nun gilt Actio = Reactio, das heisst, der untere Balken übt eine Kraft nach rechts auf das grosse Zahnrad aus. Da der untere Balken fixiert, das Zahnrad aber beweglich ist, bewegt sich das Verbundzahnrad nach rechts.

(dhr)

Umfrage Wie schwierig war dieses Rätsel? 5 (sehr schwierig)

4

3

2

1 (sehr einfach)

Abstimmen 2 5 (sehr schwierig) 0%

4 0%

3 0%

2 0%

1 (sehr einfach) 0%

Abonniere unseren Newsletter