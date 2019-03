Wissen

Bild: will burrard-lucas/tsavo trust and kenya wildlife service

Nur noch 20 Tiere übrig – diese Fotos zeigen einen der seltensten Elefanten der Welt

Ihr Name klingt wie ein Computerchip, dabei zählte F_MU1 zu den letzten Elefanten ihrer Art. Für mehr als 60 Jahre streifte die Elefantendame durch den Tsavo-East-Nationalpark in Kenia – F_MU1 war eine der vom Aussterben bedrohten Tusker-Elefanten. Vor wenigen Wochen starb die «Königin der Elefanten» an Altersschwäche.

Die Stosszähne von F_MU1s Artgenossen sind so lang, dass sie beinahe den Boden berühren – bei Wilderern sind die Tusker-Elefanten daher ein besonders beliebtes Jagdobjekt. Jeder Stosszahn wiegt bereits rund 50 Kilo.

Bild: will burrard-lucas/tsavo trust and kenya wildlife service

Dem britischen Fotografen Will Burrard-Lucas gelang es nun vor Kurzem, die letzten Aufnahmen der selten Elefantendame zu machen – entstanden sind beeindruckende Aufnahmen.

Sein erstes Aufeinandertreffen mit der Elefantendame beschreibt der Brite so: «F_MU1 war dünn und alt, aber sie ging mit stattlicher Anmut voran. Ihre Stosszähne waren so lang, dass sie den Boden vor sich aufschürften. Sie war wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit.»

Burrard-Lucas zeigte sich gegenüber der BBC-Sendung Newsbeat begeistert von dem mächtigen Tusker-Exemplar: «Wenn es eine Elefantenkönigin gegeben hätte, wäre sie es sicher gewesen.»

Bild: will burrard-lucas/tsavo trust and kenya wildlife service

Die Bilder zeigen die alte Elefantendame beim Trinken an Wasserlöchern. Aber auch wie sie Akazienäste verputzt oder zutraulich auf Kamera zusteuert. (blog.burrard-lucas.com)

Der Tsavo-East-Nationalpark ist einer der letzten Lebensräume der fast ausgestorbenen Art – Forscher schätzen, dass es weltweit nur noch 20 Elefanten mit derart langen Stosszähnen gibt.

Burrard-Lucas: «Sie hatte Zeiten schrecklicher Wilderei überlebt, und es war ihr Triumph, dass ihr Leben nicht vorzeitig durch eine Falle, eine Kugel oder einen vergifteten Pfeil beendet wurde.»

Bild: will burrard-lucas/tsavo trust and kenya wildlife service

Burrard-Lucas besondere Foto-Technik ermöglichte es ihm, besonders nah an die gefährlichen Stosszähne des Tieres heranzukommen.

Diese Fotos sind Teil einer grösseren Serie, die die Elefanten von Tsavo und die Arbeit des Tsavo Trust dokumentiert. Die gesamte Serie erscheint in einem neuen Buch mit dem Titel «Land der Riesen».

Land of Giants wird am 20. März veröffentlicht und kann bei WildlifePhoto.com und Amazon vorbestellt werden.

Bild: will burrard-lucas/tsavo trust and kenya wildlife service

(pb)

