Wissen

Tier

Asiatische Riesenhornisse: Wie die «Murder Hornet» die Honigbiene bedroht



Asiatische Riesenhornisse: Wie die «Murder Hornet» die Honigbiene bedroht

Sie ist bis zu fünf Zentimeter lang, tötet ganze Bienenvölker und greift auch Menschen an: die Asiatische Riesenhornisse. Bislang breitet sie sich vor allem in Nordamerika aus. Kommt sie auch nach Europa?

Ein Artikel von

Eigentlich klingt ihr lateinischer Name ein wenig nach Südsee und Urlaub: Vespa mandarinia. Doch weit gefehlt. Die sogenannte Asiatische Riesenhornisse gilt als besonders angriffslustig. Die «Honigbienenkillerin» ist jetzt erneut in den USA gesichtet worden.

Bild: shutterstock.com

Die «New York Times» hatte in ihrer Online-Ausgabe vom Samstag darüber berichtet – und über Befürchtungen, dass sich das bösartige Insekt in den USA niederlassen und die Bienenpopulationen zerstören könne. Imker hätten bereits von Haufen toter Bienen mit abgerissenen Köpfen berichtet, meldete zudem der US-Nachrichtensender CNN.

Wie gefährlich ist die Asiatische Riesenhornisse?

Sie kommt ursprünglich in Ost- sowie Südostasien vor, besonders in Japan. Dabei ist sie bis zu fünfmal grösser als die Westliche Honigbiene. Und auch weitaus gefährlicher: In Japan tötet die Vespa mandarinia japonica, eine Unterart der Asiatischen Riesenhornisse, mit ihrem Stich – der eine allergische Reaktion auslöst – etwa 40 Menschen jährlich.

Mehr zur Riesenhornisse: Video: YouTube/Bloomberg QuickTake

Den Spitznamen «Murder Hornet» (deutsch: Mörderhornisse) verdankt das Insekt den gezielten Angriffen auf andere Lebewesen, vor allem auf Bienenarten wie die Honigbiene. Sie greife die Bienenstöcke an und zerstöre diese innerhalb weniger Stunden, wie die «New York Times» berichtet. Hierbei köpfen die Asiatischen Riesenhornissen die Honigbienen mit ihren Mundwerkzeugen.

US-Forscher fürchten nun um die Zukunft der heimischen Honigbienen. Chris Looney, Insektenforscher am Washington State Department of Agriculture, sagte der «New York Times», dass es nur noch wenig Zeit gebe, um zu verhindern, dass sich die Asiatische Riesenhornisse weiter ausbreite. Spezielle Hornissenfallen sollen die Ausbreitung der Asiatischen Riesenhornisse eindämmen.

Asiatische Hornisse nicht gleich Asiatische Riesenhornisse

Die Asiatische Riesenhornisse (Vespa mandarinia) ist dabei nicht zu verwechseln mit der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina). Diese wurde in der Schweiz vereinzelt nachgewiesen, so z.B. im Herbst 2019 in Mont-sur-Rolle. Im Februar 2020 hatten Wissenschaftler des Centrums für Naturkunde der Universität Hamburg erstmals ein lebendes Exemplar der Asiatischen Hornisse in Norddeutschland identifiziert.

Damals hatte der Insektenkundler Martin Husemann gesagt, dass es «angesichts der schnellen Invasionsgeschwindigkeit der Art und ihrer relativ hohen Klimatoleranz» möglich sei, «dass die Art eigenständig nach Hamburg gelangt ist und sich dort jetzt vermehrt.» (t-online.de/ron/mlu)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Asiatische Riesenhornissen killen unsere Bienen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter