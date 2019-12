Wissen

ttt

«Deutschland» von Rammstein: 24 Anspielungen aus dem Video erklärt



24 Anspielungen aus dem Rammstein-Video, die du vielleicht verpasst hast

Da haben die Jungs von der deutschen Brachialband Rammstein mal wieder ganze Arbeit geleistet mit ihrem neusten Musikvideo. Durch den gesamten deutschen Blätterwald rauscht die – meist mit pflichtschuldigster Empörung garnierte – Aufregung über ihren bildgewaltigen Streifzug durch Deutschlands Vergangenheit.

Musik Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Musik

Das Kalkül der Berliner dürfte also aufgegangen sein. Hier soll es jedoch nicht – einmal mehr – darum gehen, ob dieses Kalkül verurteilungswürdig ist. Auch nicht darum, ob die Band beim Spiel mit den Versatzstücken der deutschen Geschichte die nötige ironische Distanz wahrt.

Nein, hier gibt es nur einen keineswegs umfassenden, aber entschieden subjektiv gefärbten Überblick über die zahllosen historischen und kulturellen Bezüge, die in dieser neunminütigen bombastischen Bilderflut zu entdecken sind. Einige dieser Referenzen sind so plakativ, dass der Hinweis darauf trivial erscheint. Viele andere indes sind vage, lösen mehr oder weniger klare Assoziationen aus.

Los geht's:

Germanien, 16 n. Chr.

Dieser Fall ist klar: Der Clip beginnt in der deutschen Vorgeschichte, beim vergeblichen Versuch der Römer, die Germania magna zu unterwerfen. Man denkt sofort an die Varusschlacht im Teutoburger Wald (9 n. Chr.), doch die eingeblendete Jahreszahl (16 n. Chr.) passt besser zur Schlacht bei Idistaviso, als die Römer die Cherusker zwar besiegen, aber nicht unterwerfen konnten. Sie markiert das Ende der römischen Eroberungsbestrebungen in Germanien.

Germania #1

Die allegorische Figur der Germania – hier als Nemesis der Römer – ist das zentrale Motiv im Clip. Die dunkelhäutige Personifikation Deutschlands ist, wie Jens Balzer in der «Zeit» erwähnt, die einzige Frauenfigur im gesamten Video. Ihr Auftritt in den düsteren Wäldern Germaniens, wo sie Rammstein-Sänger Lindemann den Kopf absäbelt, erinnert an die Eröffnungsszene von Ridley Scotts «Gladiator».

Bond

Womöglich sollen die Raumfahrer, die mehrmals im Clip auftauchen, Zeitreisende auf einem Trip durch die deutsche Historie sein. In diesem Setting kommt mir jedoch unweigerlich James Bond in den Sinn, zuerst «Moonraker», aber auch der U-Boot-Bunker in «The Spy Who Loved Me». Im Übrigen lässt auch der Name von «Deutschland»-Produzent Eric «Specter» Remberg an die Organisation «Spectre» denken, mit der es Bond in mehreren Filmen zu tun bekommt. Allerdings sehe ich da keinen Bezug zur deutschen Geschichte. Das U-Boot hingegen ruft den Seekrieg im Ersten und Zweiten Weltkrieg in Erinnerung, und man denkt wohl auch an die epische Verfilmung des U-Boot-Kriegs in «Das Boot».

Dr. Strangelove

Bild: Youtube

Der Herr im Rollstuhl, das ist für mich Dr. Strangelove aus Stanley Kubricks Meisterwerk. Hier gibt es einen Bezug zur deutschen Geschichte, denn der von Peter Sellers gespielte diabolische Wissenschaftler ist ein Nazi, der nach dem Krieg seine Dienste dem US-Militär anbietet – man denkt beispielsweise an Wernher von Braun.

Germania #2

Die von Ruby Commey gespielte Germania im Berlin der «Goldenen Zwanziger», als in der deutschen Hauptstadt wilde Partys gefeiert wurden und die Nacht zum Tag wurde. Bis 1929 die Weltwirtschaftskrise auch Deutschland erfasste und dem pulsierenden Kulturleben Berlins einen Dämpfer versetzte.

Germania #3

Germania als Kaiser. Es könnte Friedrich I. Barbarossa sein, obwohl der rote Bart fehlt, der ihm zu seinem Beinamen verhalf. Der Stauferkaiser, der auf einem Kreuzzug in einem Fluss in Kleinasien ertrank, wurde im 19. Jahrhundert zu einer mythischen Figur der deutschen Nationalbewegung.

Lakehurst

Der Feuerball im Hintergrund, das ist das Luftschiff «Hindenburg». 1937 geriet der Zeppelin bei der Landung in Lakehurst im US-Staat New Jersey in Brand; 35 der 97 Personen an Bord kamen ums Leben. Die Bilder der Katastrophe gingen um die Welt.

DDR-Nomenklatura

Ostalgiker kommen hier auf ihre Kosten: Das Wappen des Arbeiter-und-Bauernstaats im Hintergrund, DDR-Flagge und NVA-Uniformen links, dahinter DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn, SED-Chef Erich Honecker im Zentrum, Sowjetstern auf der Mütze der Germania, Marx-Büste rechts.

Sozialistischer Bruderkuss

Wer denkt bei diesem Bild nicht an die berühmte Aufnahme von Erich Honecker und Leonid Breschnew aus dem Jahr 1979? Der sozialistische Bruderkuss prangt als Wandgemälde am längsten noch erhaltenen Teilstück der Berliner Mauer, der East Side Gallery – und ist deren Hauptattraktion.

Germania #4

Leider habe ich keine grosse Ahnung von Rap. Und schon gar nicht von Deutsch-Rap. So kann ich hier nur feststellen, dass Germania mit Insignien auftritt, die sie als Rapperin ausweisen. Aber wozu die Hunde? Vermutlich, weil Schäferhunde die deutschesten aller Hunde sind.

Mönche

Mönche mit Fackeln – die Szene eröffnet ein weites Feld von Assoziationen, die vom Film «Name der Rose» bis zu Luther reichen. Deutschland, das Land der Reformation, litt wie kein anderes europäisches Land unter den Gräueln der Religionskriege.

Kannibalismus

Ordensbrüder beim Festmahl: Unter anderem verzehren sie Sauerkraut und Würste – deutscher geht es nicht. Doch das Gelage ist ein grausliches: Gegessen wird aus dem Leib der Germania. Die Kirche, die sich am Leib Deutschlands gütlich tut, könnte man meinen. Mir kommt aber sofort Peter Greenaways «The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover» in den Sinn.

Inflation

Hier haben wir eine brutale Szene in einem Gefängnis vor uns. Bemerkenswert sind aber die Geldscheine, die auf den Boden herabregnen. Womöglich ein Verweis auf die Zeit der Hyperinflation 1923 in Deutschland, als die Geldentwertung so schnell voranschritt, dass die Reichsbank kaum mehr damit nachkam, neue Scheine mit immer noch mehr Nullen zu drucken.

V2

Aggregat 4 – besser bekannt unter der Bezeichnung «V2» – war die erste Rakete mit Flüssigtreibstoff, die in einem Krieg eingesetzt wurde. Die unter der Leitung von Wernher von Braun entwickelte Rakete wurde von der Nazi-Propaganda als Wunderwaffe bezeichnet, änderte aber nichts am Kriegsverlauf. Der Raketenstart findet hier übrigens in einem KZ statt – ein Hinweis darauf, dass für die Produktion der V2 KZ-Häftlinge herangezogen wurden, und zwar unter unmenschlichen Bedingungen.

Germania #5

Germania in Gestalt eines SS-Offiziers – erkenntlich am Totenkopf auf der Dienstmütze. Die SS-Totenkopfverbände stellten die Wachmannschaften in den Konzentrations- und Vernichtungslagern.

Rosa Winkel, gelber Stern

Diese Szene sorgte für Empörung: Bandmitglieder als KZ-Häftlinge, die am Galgen hingerichtet werden. Der Häftling ganz links trägt einen Rosa Winkel, mit dem ab 1936 in den Konzentrationslagern Homosexuelle gekennzeichnet wurden. Der Mann neben ihm trägt einen gelben Judenstern. Diese Kennzeichnung mussten alle Juden im Herrschaftsbereich der Nazis tragen, auch ausserhalb der Lager. Bemerkenswert das Verbotsschild: Spätestens gegen Ende des Krieges achteten die Nazis darauf, die Spuren ihres Völkermords möglichst zu verwischen. Zugleich gibt es aber zahlreiche Fotografien, die zum Beispiel die Hinrichtung von Partisanen hinter der Ostfront dokumentieren und die von Wehrmachtsangehörigen selber aufgenommen wurden.

RAF

Die RAF nimmt Germania als Geisel. Die linksextremistische Rote Armee Fraktion, zu Beginn meistens als «Baader-Meinhof-Bande» bezeichnet, forderte die deutsche Staatsgewalt im sogenannten «Deutschen Herbst» 1977 heraus wie keine andere Terrorgruppe. Die Geschichte der selbsternannten Stadtguerilla schlug sich in zahlreichen Filmen nieder, darunter «Der Baader Meinhof Komplex» von Uli Edel.

Germania #6

Germania dürfte hier Kaiser Wilhelm II. aus dem Haus Hohenzollern darstellen, das legen die Paradeuniform und die Pickelhaube eines Garde-Dragoner-Regiments nahe. Der zweite Wilhelm, Namensgeber der Wilhelminischen Epoche vor dem Ersten Weltkrieg, war der letzte Kaiser des Deutschen Reiches und eine eher unglückliche Figur. Er musste nach dem verlorenen Krieg abdanken und ins Exil gehen.

Hexenverbrennung

Die Hexenverbrennungen waren kein spezifisch deutsches Phänomen, auch wenn es in vielen Teilen des Reiches zu Exzessen kam. Die Szenerie im Video erinnert zum einen an die Spanische Inquisition – die im Gegensatz zur landläufigen Auffassung Hexenverbrennungen jedoch verhinderte –, zum andern an den Film «Der Name der Rose» von Jean-Jacques Annaud.

Bücherverbrennung

Heinrich Heines berühmtes Diktum, wonach man am Ende auch Menschen verbrennt, wo man Bücher verbrennt, passt auf die Zeit des Nationalsozialismus wie auf keine andere. Tatsächlich fand die berüchtigte Bücherverbrennung im «Dritten Reich» bereits 1933 statt; sie ging der massenhaften physischen Vernichtung der imaginierten Feinde des deutschen Volkes um mehrere Jahre voraus.

Ordensritter

Zugegeben: Ritter gab es nicht nur in deutschen Landen. Und Männer in Rüstungen erinnern an sehr viele mögliche historische Begebenheiten. Naheliegend erscheinen mir hier aber angesichts des Gemetzels im Video – es erinnert mich übrigens an «Excalibur» von John Boorman – die Ordensritter. Der Deutsche Orden kassierte nämlich in seiner Geschichte zwei verheerende Niederlagen: 1242 zusammen mit dem Schwertbrüderorden in der Schlacht auf dem zugefrorenen Peipussee gegen ein russisches Heer und 1410 in der Schlacht bei Tannenberg gegen eine polnisch-litauische Streitmacht. Die erste Schlacht bedeutete das Ende der Ostexpansion des Deutschen Ordens, die zweite leitete seinen Niedergang ein.

Aufstand vom 17. Juni 1953

Auch diese Szene mit dem Panzer vor dem Bildnis von Karl Marx ist offen für vielfältige Interpretationen. Mir fällt zuallererst der Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR ein, als sich nach dem Tod Stalins zum ersten Mal im Ostblock massenhafter Widerstand gegen die sozialistische Diktatur formierte. Die sowjetischen Truppen riefen den Ausnahmezustand aus und schlugen den Aufstand mit Panzern nieder.

Germania #7

Germania, wieder gekrönt und im Kettenhemd. Der Falke auf ihrer Hand lässt mich an Kaiser Friedrich II. denken, der ein begeisterter Falkner war. Der letzte grosse Stauferkaiser gilt als mittelalterlicher Vordenker der Aufklärung; sein Friedensvertrag mit dem Sultan von Ägypten brachte Jerusalem wieder unter die Herrschaft der Kreuzfahrer.

Germania #8

Germania entschwindet hier in einem gläsernen Sarkophag, der an den Glassarg von Schneewittchen erinnert, in die Zukunft. Die Szenerie könnte aus einem Science-Fiction-Film stammen – aber aus welchem? Wenn du es weisst, schreib es in die Kommentarspalte. Mit all den anderen Anspielungen und Verweisen, die du gefunden hast und die in diesem Listicle nicht erscheinen.

Hier das ganze Video:

Abonniere unseren Newsletter