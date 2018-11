Wissen

USA: Comiczeichner Stan Lee mit 95 Jahren gestorben.



Vater der «Marvel»-Superhelden – Comiczeichner-Legende Stan Lee gestorben

Gemäss US-Medienerichten ist der Comiczeichner Stan Lee im Alter von 95 Jahren in Los Angeles verstorben. Für den Comicbuchverlag Marvel erschuf er unter anderem die Superhelden Spider-Man, Hulk, Thor und Daredevil.

Lees Tochter Joan Celia bestätigte gegenüber dem Promi-Portal TMZ den Tod ihres Vaters. Er wurde am Montagmorgen ins Cedars-Sinai Medical Center in Beverly Hills eingeliefert, wo er gemäss TMZ verstarb. Lee soll in den letzten Lebensjahren an verschiedenen Krankheiten gelitten haben.

Der 1922 geborene Lee arbeitete ab 1939, unterbrochen vom Militärdienst während des 2. Weltkriegs, für den Comicbuchverlag Timely des Verlegers Martin Goodmann. Timely ging 1960 in Marvel Comics auf – ein Name, für den Stan Lee wie kein anderer Zeichner steht.

Bei Marvel Comics und dessen Vorläufern erschuf Lee zusammen mit Jack Kirby zunächst die Fantastic Four, später The Hulk, Thor, Iron Man und die X-Men. Gemeinsam mit Bill Everett kreierte er Daredevil. Mit Steve Ditko zusammen erschuf er Doctor Strange und Spider-Man, die erfolgreichste Figur im Marvel-Universum. Mehrere von Lees und Jack Kirbys Figuren kamen später in der Serie The Avengers zu gemeinsamen Auftritten.

Update folgt... (cbe)

