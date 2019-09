Wissen

Wetter

Wetterphänomen: Der Wind hat gedreht - wir nehmen Kurs auf Winter



twitter/srf meteo

Seit Mitternacht weht der Winterwind – was das für unser Wetter bedeuten kann



Heute Morgen mit der Übergangsjacke aus dem Haus? Vielleicht liegt es am Winterwind, der seit letzter Nacht weht. Das musst du zu diesem Phänomen wissen.



Dario Cantieni Dario Cantieni Folge mir Entfolgen

Wie sang schon Herbert Grönemeyer? «Zeit, dass sich was dreht.»

Grönemeyer - Zeit, dass sich was dreht Video: YouTube/Groenemeyer

Und gedreht hat sich in der Nacht auf heute vor allem der Wind. Wehte er bis gestern in der Stratosphäre im Uhrzeigersinn um den Nordpol, so tut er dies nun im Gegenuhrzeigersinn.



Noch 8 Stunden bis zum #Winteranfang: Etwa um Mitternacht dreht der Wind in der #Stratosphäre, er weht nun im Gegenuhrzeigersinn um den Nordpol in über 20 km. Das ist der "Polare Stratosphärenwirbel", der sich da bildet. Er ist nur im Winterhalbjahr vorhanden. #mussmanwissen ^chs pic.twitter.com/nx3SSIrmvb — SRF Meteo (@srfmeteo) September 4, 2019

Dass die Kollegen von SRF Meteo gar vom Winteranfang sprechen, ist etwas gar gut gemeint. Fakt ist, dass das kalendarische Winterhalbjahr erst am 23. September beginnt. Fakt ist aber auch, dass der «Polare Stratosphärenwirbel» nur im Winterhalbjahr vorkommt. Somit ist also seit letzter Nacht durchaus etwas Winter in unserem Wetter.



Das Phänomen



Es ist so, dass der Stratosphärenwind jetzt aus dem Osten, sprich über Russland und Skandinavien kommt. Daher ist es gut möglich, dass die kühlere Luft ihren Weg unter unser Übergangsjäckli findet. Cedric Sütterlin von Meteonews Schweiz gibt sich jedoch vorsichtig, wenn es um den Stratosphärenwind geht. «Inwiefern die Stratosphäre grundsätzlich Einfluss auf unser Wetter hat, kann man nicht genau sagen. Das Wetter spielt sich eine Schicht tiefer, in der Atmosphäre, ab.» Es könne Einflüsse auf den Jetstream haben, ein Wind, der permanent um die Erde kreist, aber auch das sei unsicher. Zudem ist der Stratosphärenwind eher schwach.



Bereits nächste Woche soll es durch ein Hochdruckgebiet wieder wärmeres Wetter geben, so Sütterlin. «Es kann gar bis Mitte Oktober noch schöne und warme Sonnentage dabei haben.» Grundsätzlich ist es laut dem Wetterexperten in diesen Tagen sowieso zu mild für diese Jahreszeit. Da kann auch der Stratosphärenwind im Gegenuhrzeigersinn nichts daran ändern.



Jetzt bist du bereit für dieses Wetter-Quiz

Quiz 1. Das Prinzip ist zugleich einfach und faszinierend wie der Pullover dieses charmanten Herren: Nenne uns den Ausdruck, der effektiv im Mainstream-Meteo-Jargon zu finden ist. Ulrikenwinter Johannjakobsfrühling Martinssommer Gertrudenherbst 2. Wir bitten zu «Meteorologie XY – Wetterlage ungelöst». Welcher der folgenden Begriffe ist tatsächlich Bestandteil des professionellen Wetter-Vokabulars? Blutregen Metzelschnee Schlitzerhagel Leichenwind 3. Schön, dass du trotz des brutalen Einstiegs weiterspielst. Weil Meteo, Mord und Totschlag uns etwas zu deprimierend ist, probieren wir es jetzt nun mit «Wetter mit Farben»! Welcher Begriff existiert in diesem Fachgebiet? Gelbes Tief Schwarze Bise Grünes Hoch Blaue Böe 4. Genug Geblödel, jetzt mal Tacheles. Welcher der folgenden Begriffe lässt Kenner von Atmosphäre, Niederschlag und Co. das Wasser im Mund zusammenlaufen, weil er so real ist? Klammerfrost Hinderniswolken Klettendunst Blockadennebel 5. Wir wollen doch nur spielen! Los, fass den einzig existierenden Begriff! Klotzungeheuer Brockengespenst Klumpendämon Mockenphantom 6. Wetter ist Kunst, Philosophie und Wissenschaft zugleich. Wahrscheinlich zwar nicht, aber es klingt schön. Sollte es jedenfalls mehr Wissenschaft als Restliches sein, ist davon auszugehen, dass Messgeräte benützt werden. Welches gibt es tatsächlich? Scheffostat Ceilometer Fahnsinnograph Crassoskop 7. Wetter macht Spass! Darum ohne Umschweife direkt weiter! Yay! Welchen Begriff gibt's wirklich! Los! Saharapeeling Polarwirbel Tropenmaske Medianstrudel 8. Frag nicht. Wir fragen. Und zwar welcher Ausdruck im Meteo-Slang zu finden ist. Tropische Depression Mediterrane Krise Arktische Betrübtheit Subpolare Bedrückung 9. Es ist höchste Zeit für ein wenig Wetter-Anatomie. Welches Wetterkörperteil gibt es im Land der Wetterfrösche wirklich? Bisenhals Sturmfuss Föhnknie Südwindsohle 10. Wie man in Estland das Wetter professionell analysiert, siehst du auf diesem Bild. Darum die Frage: Wie nennt man einen tropischen Wirbelsturm in Australien? Willy Willy Hubba Bubba Wooshi Wooshi Halli Galli 11. Der Moment, wenn dir die Nase läuft, du aber beide Hände brauchst, damit die Riesenfliege bei dir landen kann und du dich fragst, welchen der folgenden Begriffe es wohl wirklich gibt. Saurer Frühling Plutonischer Sommer Weicher Herbst Vulkanischer Winter

Abonniere unseren Newsletter