Börse, Aktien, Investment, Bitcoins – kennst du dich aus? Spiel das Quiz



Wenn dir bei DAX nur das Tier in den Sinn kommt, wirst du bei diesem Quiz versagen

Die Zeiten, als Investments in Aktien, Gold und andere Wertträger nur ein paar Gutbetuchten vorbehalten waren, sind vorbei. Heute kann jedermann und jedefrau am globalen Handel teilnehmen. Mit ein paar Mausklicks oder Swipes sogar gemütlich in den eigenen vier Wänden. Das Angebot entsprechender Onlinetools ist heute enorm.

Was der oder die Investmentwillige aber mitbringen muss, ist ein gewisses Vorwissen. Das schützt zwar nicht vor falschen Entscheidungen – aber es hilft zu verstehen, was denn da alles so vor sich geht. Und wie gut dein Wissen ist, kannst du jetzt gleich testen.

Quiz 1. Welches Tier steht symbolisch für steigende Kurse? Der Elefant Der Bulle Der Tiger Der Bär 2. Der Swiss Market Index (SMI), der bedeutendste Aktienindex der Schweiz, ist ein Abbild der Börsenwerte verschiedener Schweizer Grossfirmen. Von wie vielen? 10 20 50 100 3. Wenn wir schon dabei sind: Welche Bank ist nicht im SMI vertreten? KEYSTONE Julius Bär KEYSTONE Credit Suisse KEYSTONE UBS KEYSTONE Zürcher Kantonalbank 4. Börsensprache ist eine eigene Sprache: Welcher Begriff passt zu diesem Kursverlauf? «Dead Cat Bounce» «Salami Crash» «Haircut» «Golden Cross» 5. Neben den klassischen Anlagemöglichkeiten wie Aktien wurden in den letzten Jahren Kryptowährungen als Hochrisikoanlage immer beliebter. Bitcoin fiel zwischenzeitlich von fast 20'000 Dollar auf 3200 – Ende Januar betrug der Preis ca. 3500. Bei einem Investment zu diesem Zeitpunkt – wie hoch wäre die Rendite bei einem Verkauf Mitte Mai gewesen? KEYSTONE 25% 50% 75% 100% 6. Kerzencharts haben sich als Analyse- und Darstellungstool bewährt. Wer erfand sie? Der japanische Reishändler Munehisa Homma (im 18. Jahrhundert). Marco Polo AP/AP NYSE-Vorzeige-Händler Peter Tuchman. Der schottische Begründer der Nationalökonomie, Adam Smith (im 18. Jahrhundert). 7. Wer bestimmt in der Schweiz, wann und wie viel neues Geld (FIAT-Geld) gedruckt werden soll? Die Privatbanken. Die Nationalbank. Die Bundesräte in corpore. Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartementes – im Moment Ueli Maurer. Ein Gremium aus Vertretern von Wirtschaft, Industrie und Politik. Neues Geld drucken. Hahaha. Ihr spinnt doch. 8. Was meint diese Dame mit ihrer Aussage? Die Sitzpolster von Tesla sind angenehm, färben nicht ab und werden auch nicht zu heiss, wenn der Wagen einmal in der Sonne steht. Die Dame hat darauf gewettet, dass die Tesla-Aktie fällt (und hat damit Geld verdient). Die Dame hat darauf gewettet, dass die Tesla-Aktie steigt (und damit Geld verdient). Die Dame hat ihre Tesla-Aktien zum richtigen Zeitpunkt verkauft. «Shorts» ist ein Synonym für «Verkäufe». 9. Wie nennt man dieses Kerzenmuster, das fallende Kurse ankündigen soll? Drei schwarze Krähen (three black crows) Die drei Räuber (three thieves) Treppe in die Hölle (stairway to hell) Die mexikanischen Generäle (Mexican Generals) 10. Was versteht ein Investor unter «MACD»? Das Aktienkürzel einer bekannten amerikanischen Fastfoodkette. Den Kurseinbruch, der jeweils kurz vor 12.00 Uhr (Mittagspause der Händler) und 17.00 Uhr (Handelsschluss) stattfindet. Den Handelsvolumendurchschnitt einer Aktie. Einen technischen Indikator für Trends anhand der Differenz zweier exponentiell gleitender Durchschnitte.

