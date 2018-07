Zürich

Frau stirbt bei Badeunfall in Zürichsee ++ Suche nach Ehemann dauert an



Frau stirbt bei Badeunfall in Zürichsee ++ Suche nach Ehemann dauert an

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Zürichsee bei Thalwil ein Badeunfall. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Ehepaar über Bord. Dabei verstarb eine 86-jährige Frau. Die Suche nach ihrem 79-jährigen Ehemann dauert derweil an.

Eine Gruppe von mehreren Personen hatte sich in der Nähe von Thalwil auf einem Boot aufgehalten, und nahm im Wasser eine Abkühlung. Gegen 14.30 Uhr sei dann die Alarmmeldung eingegangen, dass mehrere Schwimmer auf dem Zürichsee in Not geraten seien, sagte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei gegenüber den Medien.

Es wurde sogleich ein Grossaufgebot ausgelöst: Seepolizisten entdeckten daraufhin beim Boot eine Frau, die reglos im Wasser trieb. Sie konnten die Frau bergen, Reanimationsversuche, die noch auf dem Boot vorgenommen wurden, blieben jedoch erfolglos. Die 86-jährige Schweizerin verstarb.

Nach dem 79-jährigen Mann, der sich ebenfalls im Wasser aufgehalten haben soll, suchen die Einsatzkräfte intensiv. Zum Einsatz kamen dabei auch Helikopter in der Luft, Taucher im Wasser und Hunde am Ufer.

Die weiteren Personen, die sich mit dem verunglückten Ehepaar auf dem Boot aufgehalten hatten, blieben unverletzt. (sda/cma/fvo)

Update folgt

Aktuelle Polizeibilder:

Abonniere unseren Daily Newsletter