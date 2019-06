Zürich

Blaulicht

81-jährige Seniorin getötet, Enkel verhaftet



Aarau

81-jährige Seniorin getötet, Enkel verhaftet

Eine 81-jährige Frau ist in Aarau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die Frau wurde am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Der 27-jährige Enkel der Seniorin ist verhaftet worden. Das teilte die Aargauer Kantonspolizei mit.

Die Tochter hatte die Frau am Mittwochabend nicht erreichen können. Sie suchte zusammen mit einer Bekannten das Einfamilienhaus auf. Da den Frauen die Situation seltsam erschien, gingen sie nicht ins Haus und riefen die Polizei. Eine aufgebotene Patrouille der Stadtpolizei Aarau fand im Haus die Leiche der alleinstehenden Schweizerin. Alles deutete gemäss Polizei darauf hin, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts geworden war. Bereit nach den ersten Abklärungen fiel der Verdacht auf einen Enkel des Opfers.

Die Kantonspolizei nahm den 27-jährigen Schweizer bereits in der Nacht an seinem Wohnort in der Region fest. Er konnte bislang noch nicht einvernommen werden. Ein Geständnis liegt nicht vor. Die näheren Todesumstände und das mögliche Motiv der Täterschaft sind bislang nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ordnete eine Obduktion der Leiche an. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind in vollem Gange. (sda)

Abonniere unseren Newsletter