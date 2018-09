Zürich

61-Jähriger stirbt bei Tauchunfall in Kilchberg ZH



61-Jähriger stirbt bei Tauchunfall in Kilchberg ZH

Bei einem Tauchunfall im Zürichsee in Kilchberg ist am Sonntagmittag ein Mann gestorben. Sein Tauchpartner brachte den 61-Jährigen nach einem Zwischenfall unter Wasser an Land.

Der Gesundheitszustand des Verunfallten war so kritisch, dass erste Hilfe geleistet werden musste, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Gleichzeitig wurde die Sanität aufgeboten. Die Fachleute versorgen den Taucher weiter. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersuchen die genauen Umstände des Unfalls. (sda)

