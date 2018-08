Grosseinsatz der Polizei am Zürcher Seebecken – Polizei will in Kürze informieren

Zürich

Grosseinsatz der Polizei am Zürcher Seebecken



Rund ums Zürcher Bellevue und an der Seepromenade kam es am Samstagabend zu einem Grosseinsatz der Polizei. Dies berichtet 20 Minuten am Sonntagmorgen.

Demnach setzte die Polizei Gummischrot und Wasserwerfer ein. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden, zur Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ein Stadtpolizist sei angegriffen worden, als dieser sich um eine verletzte Person kümmern wollte, sagt eine Sprecherin der Polizei gegenüber «SRF».

Grosseinsatz der Polizei an der Seepromenade in Zürich, mehrere Ambulanzen im Einsatz. pic.twitter.com/UzYhkvtWrd — Thomas von Grünigen (@tvongruenigen) 18. August 2018

Ein Video von SRF-Journalist Thomas von Grünigen zeigt, wie Ambulanz und Polizei mit Blaulicht über die Seepromenade fahren. Die Zürcher Stadtpolizei bestätigt den Einsatz gegenüber watson. Details zum Einsatz will sie am Sonntagmorgen kommunizieren. (cma)

