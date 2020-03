Native Content Kampagne für Kinderdorf Pestalozzi

Zentralasien 2

Im Rahmen der schweizweiten Kampagne zum ersten Schultag hat die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi eine integrierte Kampagne mit drei Werbeformen aus dem Native Content Angebot von watson gebucht.

Zum Kampagnenstart am vergangenen Montag produzierte watson in Zusammenarbeit mit dem Kunden zwei Native-Advertising-Stories. Der erste Native-Artikel wurde am Montag – ganz im Sinne des Kampagnenthemas – zum Schulstart publiziert. Darin werden Schulwege gezeigt, welche Kinder aus anderen Ländern auf sich nehmen müssen. Für eine weitere Geschichte hat watson eine Datenanalyse in graphischer Form erstellt, welche Fakten zum Thema Bildung rund um den Globus aufzeigt.

Artikel 1: Diese Abenteuer müssen Erstklässler in anderen Ländern überstehen, um zur Schule zu kommen



Bild: Screenshot native teaser, watson / pestalozzi

Artikel 2: Die Schule hat begonnen. Doch 132 Millionen Kinder müssen leider draussen bleiben

Bild: screenshot native story, watson

Für eine noch intensivere und überraschendere Platzierung auf der Front wurden zusätzlich sechs W-BRIDGES gebucht. Diese einzigartige Werbeform schlägt die Brücke zwischen aktuellem Zeitgeschehen und Kampagne und schafft so eine höchstmögliche Relevanz der Botschaft im redaktionellen Umfeld.

W-BRIDGE : Prominente Platzierung auf der Front

Bild: pestalozzi / Screenshot w-bridge, watson

Abgerundet wird die gesamte Kampagne von Promotionen, deren Inhalte direkt vom Kunden stammen und nach Wunsch von watson produziert werden. Mit dieser umfangreichen Kampagne ist die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi über drei Wochen auf watson präsent.

Promotion: Welcher Schweizer Promi steckt hinter diesem Bild?

Bild: pestalozzi / screenshot promotion, watson

