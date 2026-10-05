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Dänemark: Illegaler Zugriff auf zentrales Personenregister

Dänemark meldet illegalen Zugriff auf Millionen Bürger-Daten

Bislang unbekannte Täter konnten sich Zugriff auf die Daten des zentralen Personenregisters (CPR) des dänischen Staates verschaffen.
05.10.2026, 13:2605.10.2026, 13:27

Die zuständige Ministerin Christina Egelund sprach in einer Mitteilung des Ministeriums für Forschung, Bildung und Digitalisierung von einem «äussert schwerwiegenden Vorfall». Das genaue Ausmass sei noch unklar.

epa12416312 Christina Egelund, Minister of Higher Education and Science of Denmark, arrives on the second day of the European Competitiveness Council on Research in Brussels, Belgium, 30 September 202 ...
Digitalministerin Christina Egelund, 48.Bild: keystone

Den Erkenntnissen zufolge wurde über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens auf das CPR-System zugegriffen. Zugänglich waren demnach Namen, Adressen, CPR-Nummern und weitere Daten von rund 8,8 Millionen registrierten Personen. «Gemeinsam mit allen zuständigen Behörden sind wir dabei, das gesamte Ausmass des Vorfalls zu ermitteln», sagte Egelund.

Das dänische Personenregister enthält laut Ministerium Daten von rund elf Millionen Personen. Dazu gehören neben heute lebenden und in Dänemark wohnhaften Personen auch Verstorbene sowie Personen, die ins Ausland gezogen sind.

Gespeichert sind laut der Nachrichtenagentur Ritzau beispielsweise auch die Zugehörigkeit zur dänischen Volkskirche sowie gegebenenfalls Informationen über eine Entmündigung oder Einschränkungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit.

(sda/dpa)

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