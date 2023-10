Paris: la police ouvre le feu sur une femme dans le métro

La femme a «refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers» et a menacé «de se faire exploser», ont détaillé le parquet et la source policière. Un policier a alors tiré à une reprise, blessant grièvement la femme.

La police a ouvert le feu et grièvement blessé une femme qui, selon des témoins, tenait des propos menaçants et a crié «Allah Akbar» dans un train du RER C à Paris, a appris l'AFP de source policière et auprès du parquet de Paris.

Plus de «International»

Nicolas Sarkozy et son fils Jean ont été menacés de mort

Un nouveau jeu de loterie débarque en Suisse et il peut changer votre vie

Swiss casse les prix des vols pour les Etats-Unis et ça énerve

Mon premier marathon, c'était «comme me faire fister par un ours»

Les plus lus

Macron marche sur les plates-bandes de Poutine

Mercredi et jeudi, le président français se rend au Kazakhstan et en Ouzbékistan dans la zone d'influence directe de la Russie. Et ce n'est pas le seul à se tourner vers l'Asie centrale.

Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan s'apprêtent à accueillir le président français, Emmanuel Macron, attiré par leur uranium et leur pétrole. Une visite peu anodine alors que la Russie mène toujours une guerre d'agression contre l'Ukraine et que ces deux ex-Républiques soviétiques sont, en effet, toujours dans la zone d'influence russe. Le voyage du Français, qui s'inscrit dans une nouvelle tendance mondiale d'un regain d'intérêt pour cette région, vise deux objectifs.