Image: Shutterstock

5 armes qui ont fait basculer le conflit russo-ukrainien en «guerre sale»

Entre les armes formellement interdites par les «Conventions de Genève» et le doute qu'elle fait planer sur l'éventuel usage de la bombe nucléaire, la Russie ne semble connaitre aucune limite.

Alors que Zelensky accuse la Russie de génocide après le bombardement d'un hôpital pour enfants, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes de guerre qu'elle aurait commise en Ukraine. Le conflit en Ukraine devient-il de plus en plus sale? Décryptage à travers 5 armes de guerre.

Les armes thermobariques

Oksana Markarova, ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, a déclaré que la Russie avait utilisé une arme thermobarique, connue sous le nom de «bombe à vide» lors de l'invasion de son pays.

C'est l’arme non nucléaire la plus puissante au monde. Appelée aussi «bombe à suppression d’oxygène», elle est capable de vaporiser des corps humains en un souffle.

Comment? En explosant, elle disperse un nuage de carburant qui s’enflamme au contact de l’air, provoquant une deuxième explosion à haute température. Utilisée contre des cibles militaires, cette bombe n'est pas formellement interdite.

Selon le Parisien, plusieurs observateurs ont repéré des véhicules à lance-roquettes multiples TOS-1A. Le nom de code de l’arme thermobarique👇

Les bombes à sous-munitions

Amnesty International et Human Rights Watch ont déclaré que les forces russes pourraient avoir utilisé des armes à sous-munitions. Amnesty accuse l'armée russe d'avoir attaqué une école maternelle dans le nord-est de l'Ukraine alors que des civils s'y étaient réfugiés.

Une bombe à sous-munitions se présente sous la forme d'un obus, qui regroupe plusieurs projectiles explosifs, appelées «sous-munitions.» Leur particularité? Elles sont imprécises.

Habituellement larguée par avion, elle s'ouvre en vol et permet de tapisser un large morceau de terrain de manière aléatoire. Elle est formellement interdite par les «Conventions de Genève.»

Voici à quoi elle ressemble👇 Handicap International

Les mines antipersonnelles

Dans la région de Tchernihiv, une ville stratégique à 150 kilomètres au nord de Kiev, trois adultes ont été tués et trois enfants blessés par une mine antipersonnel, a annoncé ce mardi la chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien, Liudmyla Denisova.

«Les mines antipersonnel posées par l'armée de la Fédération de Russie dans la région de Tchernihiv sont interdites et l'utilisation de ce type d'armes contre la population civile est un crime contre l'humanité» Liudmyla Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

Une mine antipersonnel est un petit engin explosif souvent placé sous le sol. Elle est conçue pour exploser lorsque la victime pose un pied dessus involontairement.

Depuis la «Convention d'Ottawa» de 1997, 164 États interdisent l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel. La Russie, qui a le plus gros stock au monde, n'a pas ratifié ce traité.

L'arme biologique

«La Russie pourrait lancer une attaque biologique en Ukraine» a déclaré cette semaine la Maison Blanche dans une conférence de presse. D'après Jen Psaki, porte-parole, la Russie pourrait être en train de préparer une attaque à l'arme biologique en Ukraine «et nous devrions tous être sur le qui-vive.»

Moscou de son côté accuse le Pentagone d’avoir financé des laboratoires biologiques à des fins militaires en Ukraine, ce que Washington dément fermement.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a dénoncé de «fausses allégations» et des «théories du complot» propagées par la Russie pour justifier de nouvelles attaques préméditées et non provoquées.

Une arme biologique est une arme destinée à affaiblir les armées par la propagation de maladies potentiellement mortelles. C'est une arme de destruction massive dont l'usage est formellement interdit par plusieurs conventions, signées par plus de 180 pays, dont l'Ukraine, les États-Unis et la Russie.

Les bombes non-guidées

La frappe aérienne russe qui aurait tué 47 civils dans la ville ukrainienne de Tchernihiv pourrait constituer un crime de guerre, a déclaré Amnesty International le 9 mars, à l’issue d’une enquête.

Pour l'organisation, il s’agit très probablement d’une frappe russe ayant utilisé au moins huit bombes aériennes non guidées. Le New York Times a publié une vidéo montrant explicitement le moment où une zone résidentielle ukrainienne a été bombardée par l'armée russe.

Une bombe non guidée, également appelée «bombe gravitaire», est une bombe conventionnelle qui ne contient pas de système de guidage et, par conséquent, ne fait que suivre une trajectoire balistique. Ce type de bombe a un champ d’action beaucoup plus large que les munitions à guidage de précision.

Selon Amnesty, le fait de lâcher des bombes non guidées sur des zones peuplées constitue une violation de l’interdiction des attaques menées sans discernement.

C'est quoi «les Conventions de Genève»? Les Conventions de Genève consistent en une série de mesures qui permettent de «cadrer» un conflit armé. Cela implique l'interdiction de certaines catégories d’armes et l'imposition de contraintes que les États engagés doivent respecter. Il est ainsi interdit de mettre en péril la sécurité des civils ou de militaires qui ont déposé les armes. Les blessés doivent, quant à eux, être recueillis et soignés, tandis que les prisonniers de guerre doivent être traités avec respect.