Voici la nouvelle patinoire du club de hockey romand le plus titré

La Chaux-de-Fonds prévoit d'injecter 69 millions de francs dans la construction d'une nouvelle patinoire. Ce que l'on sait de ce projet ambitieux.

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) veut investir 69 millions de francs dans un projet de nouvelle patinoire. Celle-ci comportera 5810 places, dont un mur d'un peu plus de 2200 places derrière un des buts et une deuxième piste de glace fermée, couverte et de taille NHL.

«C'est un projet phare pour toute une génération», a indiqué mercredi le président du Conseil communal Jean-Daniel Jeanneret. Il contribuera à l'attractivité de la cité, en plus d'offrir le renouvellement d'une infrastructure historique pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds (HCC), qui est le club romand le plus titré. Un projet important donc pour le champion en titre de Swiss League qui ambitionne sans doute de rejoindre l'élite suisse.

Qui va payer?

Les autorités passeront un contrat de partenariat avec des constructeurs privés. Dans la perspective d’une alliance entre les milieux publics et privés, plusieurs chantiers sont désormais ouverts, dont l'instauration d’une Fondation de droit privé d’utilité publique pour assurer financement et réalisation du projet.

Vue extérieure du projet. Image: Dolci Architectes SA

La Ville accordera un droit de superficie à la fondation pour une durée déterminée. Les partenaires financiers et les entrepreneurs du canton de Neuchâtel vont œuvrer ensemble pour construire une infrastructure qui répondra à toutes les exigences actuelles dans les domaines économique, sportif, social et environnemental.

Quand les travaux vont-ils commencer?

Les travaux de reconstruction des Mélèzes s'étaleront sur trois ans, de 2025 à 2028. Un rapport sera présenté au Conseil général cette année. La Fondation d'utilité publique sera créée également en 2024. La réalisation sera organisée en étapes successives permettant le maintien de l’activité sur le champ de glace principal.

On peut déjà sentir l'ambiance. Image: Dolci Architectes SA

Le séquençage des phases sera établi en fonction du calendrier du championnat de Swiss League et de manière à accueillir un nombre de spectateurs «acceptable». Les étapes importantes sont planifiées hors des périodes de hockey pour optimiser le déroulement des travaux, a détaillé Jean-François Loup, associé de Dolci Architectes.

Référence aux abeilles

En accord avec la ligue, le calendrier du HCC pourrait être néanmoins adapté afin de maximiser le temps disponible pour les étapes clés. Le Conseil communal, présent mercredi au complet aux Mélèzes, a reconnu que beaucoup d'éléments demeurent ouverts, tout en précisant que le montage du dossier avançait «solidement».

Un coin idéal pour l'apéro. Image: Dolci Architectes SA

La Ville deviendra locataire de la fondation pour le site, en continuant à financer l'exploitation et l'entretien, a relevé Jean-Daniel Jeanneret. Pour l'heure, le nom de la nouvelle patinoire du HCC n'est pas arrêté. «Mais on trouvera un partenaire pour le 'naming'», a assuré le grand argentier communal.

Les deux futures patinoires, avec des façades en nid d'abeilles, seront situées aux emplacements actuels. La dalle de la patinoire principale sera la seule partie du bâtiment qui ne sera pas rénovée, vu son bon état. L'entreprise Viteos participera au projet, en tant que mandataire et investisseur pour le système énergétique.

Buvette conservée

Le futur complexe proposera en outre une offre complète et optimisée en matière de restauration et d'hospitalité. Il restera intégré dans l'environnement, interconnecté avec la piscine des Mélèzes rénovée et le parc Gallet, proche du centre-ville, des transports en commun et des futures autoroutes de contournement.

«Il s'agit d'un projet de qualité, avec une vision à long terme, qui doit permettre de porter les ambitions du HCC, qui aspire à retrouver sa place dans l'élite du hockey», a noté Thierry Brechbuhler, conseiller communal en charge des sports. Enfin, la buvette des juniors, lieu emblématique, sera maintenue et agrandie. (sda/ats)