Die Sögestrasse in Bremen (Archivbild): In der Einkaufsstrasse wurde das Paar angegriffen. bild: imago

Homosexuelles Paar in Bremen attackiert – zehnköpfige Gruppe auf der Flucht

Mitten in der Bremer Altstadt endet der Tag für ein Paar mit Beleidigungen und Schlägen. Die Polizei äussert sich zum mutmasslichen Motiv für die Tat.

Leon Pollok / t-online

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Nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Bremen sind mitten in der Altstadt zwei Männer zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das homosexuelle Paar gegen 23 Uhr von einer Gruppe mit etwa zehn jungen Männern angegriffen.

Das Paar befand sich den Angaben zufolge gerade auf dem Nachhauseweg auf der Sögestrasse, einer tagsüber belebten Einkaufsstrasse, als dem 29-Jährigen und seinem 33-jährigen Partner die Gruppe entgegenkam. Mehrere junge Männer hätten das Paar lautstark angepöbelt und den beiden «unvermittelt homophobe Beleidigungen in arabischer Sprache» zugerufen.

Der 29-Jährige habe die Situation filmen wollen und dafür sein Handy gezückt, woraufhin die Situation weiter eskaliert sei. Mehrere Angreifer hätten das Paar mit Faustschlägen traktiert. Die Verdächtigen konnten unerkannt flüchten. Der 29-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden.

Queerfeindliche Gewalt nimmt zu

Die Polizisten fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Man gehe von Hasskriminalität aus, so die Beamten.

Hasskriminalität aufgrund der geschlechtlichen Identität oder der sexuellen Orientierung ist ein seit Jahren grösser werdendes Phänomen. Laut des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) wurden 2025 insgesamt 2'377 Fälle queerfeindlicher Straftaten erfasst, ein Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Auffällig ist dabei der hohe Anteil von Gewaltdelikten», teilte das BKA mit.

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