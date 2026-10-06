Nackte Trump-Statue steht im EU-Parlament

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«Orange Plague» von Jens Galschiot. Bild: Jens Galschiot

Im Trubel des Europaparlaments steht nun ein nackter, vergoldeter Donald Trump. Der dänische Künstler Jens Galschiøt stellt in Strassburg seine satirische Skulptur «Orange Plague» (Orangefarbene Plage) aus, auch als «King of Injustice» (König der Ungerechtigkeit) bezeichnet.

Die Figur zeigt den US-Präsidenten nackt auf den Schultern eines Mannes. In der Hand hält er einen überlangen Golfschläger. Mit Sockel ist die Statue rund 2,5 Meter hoch und den Angaben zufolge mit 23-karätigem Gold überzogen.

Montagmorgen war die Skulptur noch unter einem orangefarbenen Tuch verborgen, einen Tag später wurde sie enthüllt. Sie steht an einem der belebtesten Knotenpunkte des Parlaments, der zwei Gebäude miteinander verbindet. Sie soll dort bis einschliesslich Donnerstag ausgestellt werden.

Künstler von einem Abgeordneten eingeladen

Eingeladen wurde der Künstler vom dänischen Linken-Abgeordneten Per Clausen. Er teilte mit: «Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen.»

Auf Visitenkarten, die neben der Skulptur ausgelegt wurden, wird der «König der Ungerechtigkeit» mit den Worten zitiert: «Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Ausser von seinem Rücken zu steigen.» Der Künstler bezeichnet Trump als eines der grössten Hindernisse für die Lösung des Klimawandels. (sda/dpa)