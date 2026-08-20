Mark Zuckerberg hat ein neues Schloss. Bild: keystone

Mark Zuckerberg hat sich ein Schloss in Irland gekauft

Der Meta-Chef und seine Frau Priscilla Chan können jetzt ganz königlich residieren. Das Paar hat das Strancally Castle in Irland erworben, um dort Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Jennifer Doemkes / t-online

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Als Mark Zuckerberg 2004 in seinem Studentenzimmer an der Harvard University Facebook gründete, war er gerade einmal 19 Jahre alt. Mehr als zwei Jahrzehnte später steht er an der Spitze des Meta-Konzerns, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören – und zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen wird auf rund 200 Milliarden Dollar geschätzt.

Zudem besitzt der 42-Jährige zahlreiche Immobilien, zu denen nun eine ganz besondere dazukommt: Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben sich ein Schloss in Irland gekauft. Bei dem Anwesen handelt es sich um das neugotische Strancally Castle in County Waterford im Südosten Irlands, etwa 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Dublin.

Zuckerbergs neues Zuhause in Irland. Bild: Instagram

200 Hektar Anwesen mit Flusszugang

Das 1827 errichtete, dreistöckige Gebäude erinnert an eine alte Ritterburg. Zu dem fast 200 Hektar grossen Anwesen gehören ausgedehnte Wälder und Parkflächen, ein ummauerter Garten sowie ein Anlegesteg am Blackwater River. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

«Mark und seine Familie freuen sich darauf, sich um dieses historische Anwesen zu kümmern, und blicken erwartungsvoll auf die Zeit, die sie in Irland verbringen werden, wo Meta seinen internationalen Hauptsitz hat», sagte ein Sprecher Zuckerbergs am Donnerstag.

Meta beschäftigt in Irland rund 1500 Mitarbeiter; in Dublin befindet sich der internationale Hauptsitz des Unternehmens. Zuckerberg will weiter in den USA wohnen und das Anwesen in Irland nur zeitweise für Geschäftsreisen und als Feriendomizil nutzen.

Für den Meta-Chef ist das Schloss nur die jüngste Ergänzung seines Immobilienportfolios. Im kalifornischen Palo Alto soll er elf Häuser erworben haben, am Lake Tahoe besitzt er ein 60-Millionen-Dollar-Anwesen und auf der hawaiianischen Insel Kauaʻi mehr als 500 Hektar Land. Hinzu kommt die rund 118 Meter lange Superyacht «Launchpad», deren Wert auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt wird.

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