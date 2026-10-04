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Jemens Regierung kündigt Grossoffensive gegen Huthi-Miliz an

Jemens Regierung kündigt Grossoffensive gegen Huthi-Miliz an

04.10.2026, 15:4004.10.2026, 15:40

Die international anerkannte Regierung des Jemens beginnt eine umfassende Militäroperation gegen die Huthi-Miliz. Nach Angaben von Raschad al-Alimi, Mitglied des Präsidialen Führungsrats, erstrecken sich die geplanten Einsätze auf alle aktiven Frontlinien im Land. Ziel der Offensive sei die Rückeroberung sämtlicher Regionen, die sich derzeit unter der Kontrolle der Miliz befinden. Seine Ankündigung verbreitete der regierungsnahe Fernsehsender Yemen TV.

epaselect epa13259194 Houthi fighters ride in a pickup truck during a funeral procession for fellow fighters killed in recent fighting in Sanaa, Yemen, 24 September 2026. Yemen&#039;s Houthis have sei ...
Die Huthis haben nach einer Offensive gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen weite Teile der jemenitischen Küste am Roten Meer eingenommen.Bild: keystone

Al-Alimi sagte weiter, er habe die Armee, die Sicherheitsbehörden und alle militärischen Verbände angewiesen, mit der Ausführung ihrer Missionen zu beginnen, «bis das Land aus dem Griff der Huthi-Miliz befreit ist». Er warf den vom Iran unterstützten Huthi vor, auf Deeskalationsbemühungen mit weiterer Mobilisierung und Eskalation zu reagieren und gleichzeitig ihre Angriffe und Drohungen gegen Zivilisten, nationale Einrichtungen, Nachbarländer und globale Schifffahrtsrouten auszuweiten.

Seit Wochen liefern sich die verfeindeten Lager im Jemen wieder schwere Gefechte. Im September hatte die Huthi-Miliz in einer Blitzoffensive die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab verschafft. (hkl/sda/dpa)

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