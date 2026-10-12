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Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

12.10.2026, 09:0012.10.2026, 09:00

Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Geschosse seien aus dem Gebiet um die Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden und rund 900 Kilometer in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab.

Der japanische Fernsehsender NHK berichtete unter Verweis auf Regierungskreise, dass die Geschosse ausserhalb von Japans ausschliesslicher Wirtschaftszone aufgetroffen seien. Nähere Details zu den Raketentypen waren zunächst nicht bekannt. Aus Nordkorea lag zunächst keine Äusserung zu dem Test vor. Der Hintergrund blieb deshalb unklar.

Verhältnis bleibt angespannt

Am vergangenen Donnerstag hatte Südkorea seinen ersten Hyperschallgleiter getestet. Mit einem solchen Raketensystem sind nach Angaben der Regierung überraschende Präzisionsangriffe möglich.

A TV screen shows file images of North Korean missiles launch during a news program at Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon) Koreas Tensions
In Südkoreas Hauptstadt Seoul verfolgen Menschen die TV-Berichterstattung über den jüngsten nordkoreanischen Raketentest.Bild: keystone

Zugenommen hatten die Spannungen zwischen Seoul und Pjöngjang jedoch schon vor dem Test, nachdem an der schwer befestigten Grenze zwischen beiden Ländern eine Mine drei südkoreanische Soldaten verletzt hatte. Südkorea ging von einer nordkoreanischen Landmine aus. Nordkorea bestritt die Darstellung.

Mehrere Tests in vergangenen Wochen

Der jüngste Raketentest reiht sich in eine Folge ähnlicher Abschüsse ein. Am 3. Oktober hatte Nordkorea eine Rakete aus der Gegend um die Hafenstadt Wonsan abgefeuert. Davor hatte das Land am 20. September mindestens eine ballistische Rakete getestet, die dann ins Japanische Meer gestürzt war.

Nordkorea testet immer wieder ballistische Raketen. Das Land von Machthaber Kim Jong Un will laut Fachleuten damit die militärischen Fähigkeiten des Landes weiterentwickeln und Stärke demonstrieren. Nordkorea ist es nach mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. (sda/dpa)

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