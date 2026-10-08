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Drei Tote in Saudi-Arabien nach Angriffen auf Flughäfen

Drei Tote in Saudi-Arabien nach Angriffen auf Flughäfen

08.10.2026, 06:3208.10.2026, 06:32

In Saudi-Arabien sind drei Menschen bei Angriffen auf Flughäfen des Landes getötet worden. Das teilte die Luftfahrtbehörde am Abend auf der Plattform X mit. Demnach waren die Flughäfen Riad sowie Abha im Südwesten des Königreichs Ziel von zwei separaten Angriffen am Dienstag und Mittwoch. In Abha seien zwei Frauen, aus Algerien und Marokko stammend, getötet und weitere 28, darunter auch saudi-arabische Staatsbürger, verletzt worden.

Am Flughafen Riad sei eine Person getötet worden, ein sudanesischer Staatsbürger, und acht weitere seien verletzt worden. Die zwei Angriffe hätten auch Sachschaden verursacht, hiess es weiter. Details dazu gab es nicht.

In der Mitteilung der saudi-arabischen Behörde gab es keine Angaben dazu, woher der Beschuss kam. Davor hatte die Huthi-Miliz im Jemen mehrfach Angriffe auf beide Flughäfen für sich reklamiert. Am Montag hiess es von der Miliz unter anderem, sie habe eine ballistische Rakete auf den internationalen Flughafen in Abha abgefeuert.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschiesst im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz. Die jemenitischen Regierungstruppen haben am Sonntag eine Offensive begonnen, um nach eigenen Angaben alle von den Huthi besetzten Gebiete zurückzuerobern. (sda/dpa)

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