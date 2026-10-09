Wladimir Putin und Donald Trump bei ihrem Treffen im August 2025. (Archivbild) Bild: keystone

Trump: Putin wird «unverzüglich» 300'000 Tonnen Diesel an USA liefern

Auf der ganzen Welt sind die Dieselpreise hoch – und Russland will Kraftstoff exportieren. Der US-Präsident hat sich nun über internationale Sanktionen hinweggesetzt. Was wir dazu wissen, liest du hier.

Carl-Philipp Frank Folge mir

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Das ist passiert

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend laut eigener Angaben auf seiner Plattform Truth Social mit seinem russischen Pendant Wladimir Putin telefoniert. Es sei ein «hocherfolgreiches Telefonat» gewesen, so Trump.

Demnach habe Putin zugestimmt, «unverzüglich» über 300'000 Tonnen Diesel an den US-amerikanischen sowie den globalen Markt zu liefern. Weitere 500'000 Tonnen sollen im November folgen, daraufhin noch einmal eine Million Tonnen. Damit nicht genug: Sollten die Zustände der russischen Raffinerien es zulassen, würden «in kurzer Zeit» weitere 3 Millionen Tonnen folgen.

Mit diesem Schritt werde man die Dieselpreise sowohl für Amerikaner als auch für die Welt in «rekordmässig» senken, so US-Präsident Trump. Es sei eine «grossartige Ankündigung» für den russischen Energiesektor. Ferner fügte Trump hinzu, dass die USA «TOTALE KONTROLLE» über die Strasse von Hormus hätten, und dass der Iran niemals Nuklearwaffen besitzen werde.

Das könnte der Hintergrund sein

Trump steht im eigenen Land angesichts gestiegener Spritpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen – den Midterms – in weniger als einem Monat unter Druck. Auch Republikaner machten zuletzt den US-amerikanisch-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran in ungewöhnlicher Deutlichkeit für die hohen Preise verantwortlich.

Trump wiederum machte in den vergangenen Wochen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine weltweite Dieselknappheit verantwortlich und rief ihn auf, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen.

Vor allem zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren trieb der Konflikt die Energiepreise weltweit deutlich in die Höhe. In den vergangenen Monaten verstärkte die Ukraine ihre Angriffe auf Objekte der Ölindustrie in Russland. Die Folgen sind dort deutlich spürbar.

Das sagen die USA

Das US-Finanzministerium bestätigte indirekt die Ankündigung des Präsidenten über X. In einem Post hiess es dort, dass das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) auf Anweisung des Präsidenten per sofort eine temporäre generelle Erlaubnis für die Lieferung von russischem Diesel an den globalen Markt ausstelle. Die Lizenz gelte bis zum 7. April 2027.

Trotz dieser Formulierung dürfte die US-Behörde wohl kaum die Befugnis haben, ein Gut, welches von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert wurde, wieder zu entsanktionieren. Insbesondere die europäischen Staaten hielten zuletzt an dem Importverbot für russischen Treibstoff fest.

Das sagt Russland

Zunächst lag am Freitagabend keine Reaktion des Kremls vor – somit wurden Trumps Aussagen von russischer Seite weder bestätigt noch dementiert. Sämtliche russischen (staatsnahen) Medien bezogen sich am Abend für ihre Berichterstattung auf Trumps Post auf Truth Social.

(Ergänzt mit Material der sda/dpa)