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Bangkok: Mann fährt mit Jetski durch überflutete Strassen

Video: watson/emanuella kälin

Jetski-Fahrt sorgt in Bangkok für Ärger

29.09.2026, 12:1229.09.2026, 13:01

In Bangkok wurde ein 27-jähriger Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er während der Hochwasserkatastrophe mit einem Jetski durch die Strassen raste und dabei Wasser auf Gehwege und Häuser spritzte. Ein Video der Aktion löste im Netz Empörung aus; Anwohnende warfen ihm vor, die Not der Betroffenen für Social-Media-Reichweite auszunutzen. Die Polizei nahm ihn und den Kameramann fest.

Überschwemmungen Bangkok

Starke Monsunregen hatten weite Teile Bangkoks und anderer Provinzen unter Wasser gesetzt. Binnen knapp 48 Stunden fielen lokal mehr als 300 mm Regen, Kanäle traten über, Häuser und Geschäfte wurden überflutet. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, viele Märkte waren nur noch mit Booten oder selbstgebauten Flössen erreichbar.

Laut Behörden waren landesweit über 1,7 Millionen Menschen in Dutzenden Provinzen betroffen, in Bangkok allein waren rund 52'000 Haushalte betroffen, acht Todesfälle wurden in anderen Provinzen gemeldet. (emk)

Video: watson/emanuella kälin

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