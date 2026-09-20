Vulkan in Skigebiet in Chile spuckt Aschewolke

Video: watson/nina bürge

Dichte Aschenwolke: Vulkan bricht über Skigebiet in Chile aus

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In der chilenischen Region Nuble ist in der vergangenen Woche ein Vulkan eruptiert. Der Nevados de Chillan liegt jedoch direkt über einem aktuell geöffneten Skigebiet. Zum Glück der Besucher des Gebiets hat der Vulkan nur eine Aschewolke und keine Lava gespuckt. Schau dir die spektakulären Bilder im Video an:

Video: watson/nina bürge

Kurz vor der Eruption des Vulkans wurde ein Erdbebensignal registriert, somit war der Ausbruch nicht überraschend. Der aktuelle Ausbruch hängt mit der stärkeren Aktivität des Vulkans zusammen, die bereits mehrere Monate andauert.

Die zuständigen Behörden von Chile haben bis anhin keine Warnung für eine weitere oder stärkere Eruption des Nevados de Chillan herausgegeben. Weitere schwache Ausbrüche und Explosionen werden in der nahen Zukunft von Behörden für möglich gehalten. Eine Gefahr durch Lava, die ausbricht, soll jedoch nicht bestehen. Gefährlich könnte die Lage aber durch das Herausschleudern von Fels- und Steinbrocken werden. (nib)