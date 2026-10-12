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Rat der Weisen

«Meine Freundin erzählt ihrer besten Freundin ALLES über unseren Sex»

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Frage von Theo:

Hallo zusammen

Ich habe am Wochenende random erfahren, dass die beste Freundin meiner Partnerin ziemlich genau über unser Sexleben Bescheid weiss. Auch über Dinge, bei denen ich mich sogar selbst etwas überwinden musste, sie überhaupt meiner Freundin zu sagen. Sie hat ihr einfach alles, wirklich ALLLLLES bis ins kleinste Detail weitererzählt, ohne mich auch nur einmal zu fragen, wie das denn für mich ist und ob ich das überhaupt möchte.

Rausgekommen ist es, weil ihre Freundin beim Essen einen Spruch gemacht hat. Das war ein Spruch, der voraussetzt, dass sie etwas weiss, was sie ja gar nicht wissen kann. Meine Freundin fand den Spruch an und für sich auch daneben, aber dass sie ihr all diese Sachen erzählt hat, das findet sie hingegen völlig normal.

Sie würden schon immer über alles reden und sie brauche jemanden, mit dem sie sich austauschen könne. Das verstehe ich ja sogar grundsätzlich. Aber muss dieser Jemand wissen, was ich im Bett gerne ausprobieren würde? Ich sitze dieser Frau ja regelmässig gegenüber.

Seitdem überlege ich mir zweimal, was ich meiner Freundin erzähle, und das kann es doch auch nicht sein. Jetzt habe ich quasi ja niemanden mehr, mit dem ich über alles reden kann, weil ich immer Angst haben muss, dass alles einfach weitererzählt wird, obwohl ich das gar nicht möchte.

Sorry, aber finde das irgendwie schon noch abgefahren; bei Männern wird das einfach automatisch so hingenommen, dass ja Frauen sich schon seit jeher alles erzählen! Aber man stelle sich mal vor, ich würde alles bis ins kleinste Detail meinem Kumpel erzählen und sie würde das nicht wollen, was wäre da die Hölle los! Aber umgekehrt muss ich es halt einfach akzeptieren, da sie jemanden zum Reden braucht. Hä???

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