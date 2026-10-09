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Ricardo: Daten von 890'000 Konten gehackt

Ricardo: Daten von 890'000 Konten gehackt

09.10.2026, 14:1909.10.2026, 14:28

Beim Online-Marktplatz Ricardo haben Unbefugte persönliche Daten von rund 890'000 Nutzerkonten abgegriffen. Betroffen sind Namen, Postadressen und Telefonnummern. E-Mail-Adressen und Passwörter blieben hingegen geschützt.

Illustration photos in Germany - 9 Oct 2025 In this photo illustration, a person is holding a cellphone with the logo of marketplace company Ricardo Ricardo.ch on screen in front of webpage. Germany C ...
Ricardo meldet ein Datenleck.Bild: www.imago-images.de

Ricardo habe am 7. Oktober verdächtige Aktivitäten auf seinen Servern festgestellt und die Sicherheitslücke umgehend geschlossen, teilte das Ricardo-Mutterhaus SMG Swiss Marketplace Group am Freitag mit. Bei Geschäftskunden seien zusätzlich Firmennamen betroffen.

Das Unternehmen informiere die betroffenen Nutzer direkt über den Vorfall und mögliche Schutzmassnahmen, heisst es in der Mitteilung. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) sei bereits benachrichtigt worden. Zudem will das Unternehmen Strafanzeige erstatten und den Vorfall dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) melden. (hkl/awp/sda)

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