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Wahlberechtigte bestätigen auch Zuger Stadtregierung

Wahlberechtigte bestätigen auch Zuger Stadtregierung

In der Stadt Zug sind Stadtpräsident André Wicki (SVP) und die vier weiteren Mitglieder des Stadtrats von den Stimmberechtigten im Amt bestätigt worden.
04.10.2026, 21:3404.10.2026, 21:34

Die Stadtregierung besteht damit weiterhin aus zwei Mitgliedern der FDP sowie je einem von SVP, Mitte und SP.

Der Stadtpraesident der Stadt Zug, Andre Wicki anlaesslich der Praesentation des Projekts ETH Lerning Factory Zug der EWTH Zuerich und der Stadt Zug am Montag, 16. Maerz 2026 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flu ...
Der Zuger Stadtpräsident André Wicki wurde im Amt bestätigt.Bild: keystone

Die bisherige Stadtregierung mit Stadtpräsident André Wicki (SVP) sowie Eliane Birchmeier (FDP), Etienne Schumpf (FDP), Urs Raschle (Mitte) und Barbara Gysel (SP) hatte sich für eine weitere Legislatur zur Wiederwahl gestellt. Herausgefordert wurde sie von Tabea Estermann (GLP) und Martin Iten (CSP).

Estermann erreichte zwar das absolute Mehr von 2881 Stimmen, schied aber als Überzählige aus. Das beste Resultat machte Urs Raschle mit 4997 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 48,5 Prozent.

Wicki war der einzige Kandidat für das Stadtpräsidium und wurde in stiller Wahl wiedergewählt. Er gehört dem Stadtrat seit 2011 an und war vor vier Jahren erstmals in das Amt des Stadtpräsidenten gewählt worden.

Bei der Wahl der 40 Mitglieder des Grossen Gemeinderats verloren FDP und GLP je einen Sitz an die SVP, die neu auf 9 Mandate kommt, gleich viele wie die Freisinnigen. Die Mitte verharrt bei 7 Sitzen. ALG/CSP hat weiterhin 7 Mandate, die SP deren 5. Die GLP hat noch 3 Sitze. (sda)

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