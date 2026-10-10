wolkig, aber kaum Regen14°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Mad Pride in Bern wirbt für Akzeptanz von psychisch Erkrankten

Mad Pride in Bern wirbt für Akzeptanz von psychisch Erkrankten

10.10.2026, 16:5610.10.2026, 16:56
Ein Helfer traegt eine rosarote Weste waehrend der Mad Pride, am Samstag, 10. Oktober 2026, auf dem Bundesplatz in Bern. Die Mad Pride stand heuer unter dem Motto &quot;Jedem sein Rucksack&quot;. (KEY ...
Mehrere hundert Menschen nahmen an der Kundgebung vor dem Bundeshaus teil.Bild: keystone

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag vor dem Bundeshaus an der vierten Schweizer Mad Pride beteiligt. Sie wollten damit ein Zeichen setzen für die Sichtbarkeit, Akzeptanz und Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Auf dem Bundesplatz war ein 50 Meter langer pinkfarbener Teppich ausgelegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, «in Würde und Stolz» über den Teppich zu schreiten, wie es im Aufruf der Veranstalter hiess. Ein Umzug fand dieses Jahr nicht statt.

Ein Teilnehmer haelt ein Plakat mit der Aufschrift &quot;Stop psychiatres je-sait-tout&quot;, waehrend der Mad Pride, am Samstag, 10. Oktober 2026, auf dem Bundesplatz in Bern. Die Mad Pride stand heu ...
Bild: keystone

Laut den Organisatoren gehören psychische Erkrankungen zu den häufigsten Krankheiten in der Schweiz, sind jedoch oft unsichtbar und mit gesellschaftlicher Stigmatisierung verbunden. Ziel der Mad Pride ist es, Vorurteile abzubauen und Mut zu machen, offen über psychische Gesundheit zu sprechen.«Alltägliche Inklusion statt Stigma» stand auf einem der Transparente geschrieben.

Die Bewegung stammt aus Kanada. In der Schweiz wurde die erste Mad Pride 2019 in Genf durchgeführt. Weitere Austragungen folgten 2022 in Bern sowie 2023 in Lausanne. An der diesjährigen Veranstaltung waren rund 20 Organisationen mit einem Stand vertreten. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
1 / 41
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wasserhose fegt über Hafenstadt auf Sizilien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Keine Lust mehr auf das VBS? Auch Martin Pfister soll sich Wechsel überlegen
Im Zuge des Rücktritts von Guy Parmelin könnte es zu mehreren Rochaden im Bundesrat kommen: Nun liebäugelt nicht mehr nur Justizminister Beat Jans mit einem Departementswechsel, sondern auch sein VBS-Kollege Martin Pfister soll sich Gedanken machen.
Martin Pfister ist erst seit knapp eineinhalb Jahren im Amt als Verteidigungsminister. Doch im Zuge des Parmelin-Rücktritts soll er sich nun überlegen, einen Wechsel des Departements anzustreben. Das berichtet der CH-Media-Titel Schweiz heute. Laut einer Person aus dem Umfeld Pfisters soll sich der Zuger entsprechende Gedanken machen. Zudem legen Pfister mehrere Mitte-Politiker im Interesse der Partei eine Rochade nahe, wie diese anonym gegenüber dem Nachrichtenportal sagen.
Zur Story