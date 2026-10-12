Koffer-Frust am Flughafen Zürich: Weshalb Passagiere länger auf ihr Gepäck warten mussten

Die Herbstferien sorgen am Swiss-Hub für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Das sorgt zuweilen für Probleme bei der Gepäckausgabe – mit teuren Folgen für die Heimreise.

Benjamin Weinmann Folge mir

Mehr «Schweiz»

Flughafen Zürich: Bei der Gepäckausgabe ist in der Ferien-Hochsaison manchmal mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Bild: AP

Passagier-Leser S.B.* (*Name der Redaktion bekannt) regt sich noch heute auf. Der Frust hat mit seiner Ferien-Rückkehr am vergangenen Freitag zu tun. Der Ostschweizer reiste von Norwegen via Frankfurt zurück in die Schweiz. «In Zürich musste ich sage und schreibe eine Stunde warten, bis mein Koffer kam.» Andere Passagieren hätten sogar eineinviertel Stunden warten müssen.

Bei anderen Flügen habe es ebenfalls lange gedauert, bis das Gepäck kam. «Rund um die Bänder bildeten sich grosse Menschentrauben», sagt S.B.. Familien mit Kindern hätten sich aufgeteilt. «Während der Vater auf das Gepäck wartete, gingen Mutter und die völlig übermüdeten Kinder bereits nach Hause.» Andere hätten wiederum ihren letzten Zug, etwa ins Toggenburg, verpasst und seien gezwungen gewesen, mit dem Taxi nach Hause zu fahren.

Was war da los? Nathalie Berchtold, Sprecherin des Bodenabfertigers Swissport, betont, dass der vergangene Freitag aufgrund des Rückreiseverkehrs während der Herbstferien zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres am Flughafen Zürich gehört. Das zeige sich auch bei der Menge der Gepäckstücke.

Dies führe insbesondere in den Abendstunden zu einer starken Auslastung der operativen Ressourcen und der Infrastruktur. «Zusätzlich haben verspätet eintreffende Flugzeuge die Abläufe beeinflusst, insbesondere da sich deren Ankunft mit regulär geplanten Flügen überschnitt.» Tatsächlich hob der Flug von S.B. ab Frankfurt eine halbe Stunde später ab als geplant.

Häufung von Flugankünften

Swissport plane die Personalressourcen auf Basis der Flugpläne und passe die Einsatzplanung im Tagesverlauf laufend an die tatsächlichen Flugzeiten an, sagt Berchtold. Aber: «Auch bei eingeplanten Personalreserven und dem kurzfristigen Einsatz zusätzlicher Mitarbeitender durch Überstunden können bei einer Häufung von Flugankünften vorübergehend Kapazitätsengpässe entstehen.»

Diese Faktoren hätten denn auch am Freitagabend bei einzelnen Flügen zu längeren Wartezeiten bei der Gepäckauslieferung geführt. Zeitweise seien die Ausgabebänder derart stark ausgelastet gewesen, sodass die Auslieferung nicht immer unmittelbar erfolgen konnte. «Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere.»

35 Minuten im Schnitt

Berchtold betont zudem, dass die Auslieferungszeit generell von verschiedenen Faktoren abhänge, insbesondere vom Flugzeugtyp, der Parkposition, der Ankunftszeit des Flugzeugs und den damit verbundenen Transportwegen sowie von der vorhandenen Infrastruktur. «Im Durchschnitt liegt die Gepäckauslieferungszeit bei rund 35 Minuten nach Ankunft des Flugzeugs auf seiner Parkposition.»

Diesen Gepäck-Turbulenzen zum Trotz ist der Flughafen Zürich auch dieses Jahr bei den World Travel Awards in der Kategorie der weltweit führenden Flughäfen nominiert. (schweizheute.ch)