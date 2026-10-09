Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr ein Schweizer Jugendwort (Symbolbild). Bild: shutterstock

2026 gibt es zum ersten Mal auch ein Schweizer Jugendwort des Jahres

Das Jugendwort des Jahres kann manchmal ziemlich deutsch klingen. Die ZHAW sucht deshalb zum ersten Mal das Schweizer Jugendwort des Jahres.

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Am Samstag gibt Langenscheidt das deutsche Jugendwort des Jahres 2026 bekannt. Doch dieses Jahr erhält Langenscheidt Konkurrenz. Denn 2026 gibt es zum ersten Mal auch eine Schweizer Ausgabe – in allen vier Landessprachen.

Seit 2008 verleiht der für seine Wörterbücher bekannte Verlag den Titel. «Mit dem Jugendwort des Jahres macht Langenscheidt moderne Sprachkultur sichtbar und zeigt, welche Begriffe junge Menschen aktuell bewegen, feiern und verwenden», schreibt Langenscheidt auf seiner Webseite

Das Leben in der Schweiz ist anders

Doch bewegen dieselben Begriffe auch junge Menschen in der Schweiz? Das will die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) dieses Jahr herausfinden und hat deshalb das Jugendwort des Jahres Schweiz ins Leben gerufen.

«Das Leben in der Schweiz ist anders als in Deutschland», meint Prof. Dr. Marlies Whitehouse der ZHAW, welche das Projekt verantwortet gegenüber watson. «Es macht also auch Sinn, dass Jugendliche in der Schweiz anders sprechen.»

Für jede der vier Sprachregionen sucht die ZHAW die Top drei Jugendwörter. Denn wie schon das «Wort des Jahres» – sozusagen die Erwachsenen-Edition – zeigt, beschäftigen die Deutschschweiz, die Romandie, die italienische Schweiz und die rätoromanische Schweiz jeweils unterschiedliche Dinge. Selbst innerhalb der Sprachregionen gebe es Unterschiede, meint Whitehouse.

Gleichzeitig sorgen Social Media und Co. dafür, dass die Jugendkultur internationaler wird. Somit seien auch viele englische Wörter eingereicht worden. Hier ein paar Beispiele von Wörtern, die bereits beim Team von Dr. Whitehouse eingegangen sind: «ja fix» (Deutsch), «goumin» (Französisch), «peso» (Italienisch), «checcar» (Rätoromanisch).

Beschäftigen dieselben Themen wie im Nachbarsland Frankreich die Schweizer Jugend? Bild: keystone

So wird entschieden

Das Jugendwort des Jahres Schweiz wird am 27. Oktober bekannt gegeben. Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren können noch bis zum 16. Oktober ihre Vorschläge online auf der Webseite einreichen. Danach berät pro Landessprache eine Jury aus jungen Menschen und wählt die drei relevantesten Wörter dieses Jahres aus.

Statt lediglich die Bedeutung der Gewinner-Begriffe zu erklären, wird von jedem die Wortgeschichte vorgestellt. Diese soll aufzeigen woher die Jugendwörter kommen und warum sie wichtig sind. «Wir wollen über die Sprache herausfinden, was die Jugend in der Schweiz bewegt», erklärt Marlies Whitehouse.

Entscheiden sollen die Jungen. Die Jurys bestehen aus Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren. Geleitet werden sie von jungen Masterstudentinnen. Auch für die Jurys werden noch Bewerbungen entgegengenommen.

(nil)