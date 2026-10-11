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Vokuhila-Frisuren-Wettbewerb in Martigny: Sebi Bornon ist der Sieger

Sebi Bornon winner of the Swiss Mullet Cup celebrates with the trophy, a special event designed to celebrate the hairstyle in which the hair is cut shorter at the front, top and sides, but is longer a ...
Sebi Bornon aus Hochsavoyen in Frankreich gewann den Wettbewerb. Bild: keystone

Sebi Bornon gewinnt Vokuhila-Frisuren-Wettbewerb in Martigny

Vorne kurz, hinten lang: In Martigny im Wallis haben am Sonntag Vokuhila-Trägerinnen und -Träger ihre Haarschnitte präsentiert.
11.10.2026, 18:2511.10.2026, 18:25

Der zweite «Swiss Mullet Cup» fand am Abschlusstag der Walliser Messe Foire du Valais statt.

Den Wettbewerb für sich entscheiden konnte Sebi Bornon aus dem benachbarten französischen Hochsavoyen, wie die Veranstaltenden am Sonntag mitteilten. Vor Jury und Publikum wurden klassische, vom Retro-Stil inspirierte oder gar extravagante Frisuren präsentiert.

Participants parade during the Swiss Mullet Cup, a special event designed to celebrate the hairstyle in which the hair is cut shorter at the front, top and sides, but is longer at the back, at the Foi ...
Vorne kurz – hinten lang: Teilnehmer am Vokuhila-Wettberb in Martigny. Bild: keystone

Um sich für das Finale in Martigny zu qualifizieren, hatten die Fans der langen Nackenpartie bereits im Vorfeld an einer Ausscheidungstour durch die Westschweiz teilgenommen. Vokuhila ist die Kurzform für: vorne kurz – hinten lang.

Die erste Ausgabe des Wettbewerbs fand vor zwei Jahren statt. Laut den Organisatorinnen und Organisatoren hatten sich damals über 150 Personen zwischen zwei und 64 Jahren aus der Schweiz, Frankreich, Belgien und Irland daran beteiligt. Den ersten Titel holte sich Kilian Wicht. Ein parallel geführter Online-Wettbewerb mit 130 Anmeldungen gewann der Ire Trevor Hyland. (sda)

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