Polizeirapport

Spritztour mit Eltern-Auto: Aargauer Jugendliche bauen Unfall

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Hunzenschwil AG das Auto seiner Eltern entwendet und ist damit verunfallt.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, blieben der jugendliche Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer beim Aufprall gegen einen Randstein unverletzt.

Das ging schief: Der 15-Jährige setzte das Auto seiner Eltern gegen den Randstein. Bild: kapo aargau

Eine Anwohnerin hatte kurz nach 02.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie Reifenquietschen und ein Unfallgeräusch gehört hatte. Eine Patrouille traf an der Unfallstelle auf der Quartierstrasse auf die beiden Jugendlichen sowie das beschädigte Fahrzeug. Der Lenker muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (sda)