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Polizei erwischt in Gadmen BE Töfffahrer mit 171 statt 80 km/h

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Polizei erwischt in Gadmen BE Töfffahrer mit 171 statt 80 km/h

20.09.2026, 11:4220.09.2026, 11:42

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Gadmen BE mit 171 km/h durch eine 80er-Zone gerast. Die Polizei konnte den Franzosen kurze Zeit später anhalten.

Der Töfffahrer war auf der Sustenstrasse in Richtung Gadmen unterwegs, als er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Der Beschuldigte wird sich wegen des Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen. (dab/sda)

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