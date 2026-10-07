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Walliser Herbstmesse wegen verdächtigem Koffer evakuiert

Polizeirapport

Verdächtiger Koffer: Hallen der Walliser Herbstmesse evakuiert

07.10.2026, 12:2807.10.2026, 12:28

Drei Hallen der Walliser Herbstmesse in Martigny sind am Mittwochmorgen von der Walliser Kantonspolizei evakuiert worden. Dieser Entscheid wurde getroffen, nachdem ein herrenloser Koffer entdeckt worden war.

Die Evakuierung erfolgte gegen 11.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Betroffen seien die Hallen 21, 22 und 23.

Die Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen bekannt geben. (leo/sda)

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