Polizeirapport

84-Jähriger überholt Fahrschulbus im Kanton Zürich und kracht in einen Baum

In Grafstal im Kanton Zürich ist am Mittwoch ein Auto seitlich mit einem Fahrschulbus kollidiert. Das Auto landete in einem Baum. Der 84-jährige Lenker und seine 75-jährige Beifahrerin wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Die Unfallstelle in Grafstal. Bild: kapo zürich

Der Fahrschulbus war in Richtung Winterberg unterwegs, als der Fahrschüler links abbiegen wollte, wie die Kantonspolizei mitteilte. Gleichzeitig setzte jedoch der 84-jährige Autofahrer zum Überholen des Busses an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und das Auto prallte in einen Baum.

Der Lenker und seine Beifahrerin mussten ins Spital Winterthur gebracht werden. Der 45-jährige Fahrschüler und der 51-jährige Fahrlehrer blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht. (leo/sda)