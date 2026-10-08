Brandursache ermittelt: Fahrzeuge in Baar wurden mutwillig angezündet

Ende September sind in Baar (ZG) mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. bild: kantonspolizei zug

Polizeirapport

Brandursache ermittelt: Fahrzeuge in Baar ZG wurden mutwillig angezündet

Mehrere Fahrzeuge sind am 28. September in Baar (ZG) ausgebrannt. Als Brandursache stehe Brandstiftung im Vordergrund, teilten die Strafuntersuchungsbehörden am Donnerstag auf X mit.

Als die Feuerwehr nach 22 Uhr am Brandort an der Ruessenstrasse in Baar eintraf, standen bereits einige Fahrzeuge in Vollbrand. Zudem griffen Flammen auf das benachbarte Geschäftsgebäude über. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Trotzdem entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Kantonspolizei Zug sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (leh/sda)