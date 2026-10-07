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Gleitschirmpilot stürzt in Unterseen im Kanton Bern in den Tod

Gleiter beim Paragliding Weltcup-Final, am Mittwoch, 11. August 2021, in Disentis. Beim Weltcup muessen GPS Punkte genau angeflogen und die Strecke gleichzeitg moeglichst schnell zurueck gelegt werden ...
Beim abgestürzten Piloten handelt es sich um einen russischen Staatsbürger.Bild: keystone
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Gleitschirmpilot stürzt in Unterseen im Kanton Bern in den Tod

07.10.2026, 12:5207.10.2026, 12:52

Ein 53-jähriger Gleitschirmpilot ist am Dienstag in Unterseen im Kanton Bern tödlich verunglückt. Er stürzte aus noch ungeklärten Gründen ab und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern am Dienstag kurz nach 10 Uhr gemeldet, wie diese am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Pilot während des Fluges in Schwierigkeiten und stürzte daraufhin im Gebiet des Zielhanges des Schiessplatzes Lehn ab.

Beim Verstorbenen handelt es sich laut der Mitteilung um einen 53-jährigen russischen Staatsangehörigen, der im Kanton Bern wohnte. Neben der Polizei und einem Team der Rega stand auch ein Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (pre/sda)

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