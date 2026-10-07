wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

23-jähriger Mann stürzt in Biel von einem Balkon und stirbt

Polizeirapport

23-jähriger Mann stürzt in Biel von einem Balkon und stirbt

07.10.2026, 16:4007.10.2026, 16:40

Ein 23-jähriger Mann ist am Dienstag in Biel nach einem Sturz von einem Balkon gestorben. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Unfall aus.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Dienstag kurz nach 10.25 Uhr über den Sturz aus einem «höheren Stockwerk» eines Wohnhauses im Quartier Mett informiert, wie diese am Mittwoch mitteilte. Obwohl Drittpersonen und Rettungskräfte sofort Erste Hilfe leisteten, verstarb der 23-jährige Schweizer noch am Unfallort.

Im Einsatz standen diverse Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, das Care Team des Kantons Bern sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitet die weiteren Ermittlungen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
84-Jähriger überholt Fahrschulbus im Kanton Zürich und kracht in einen Baum
Wohnwagen-Brand im Industriegebiet Olten – eine Person ins Spital geflogen
Geflüchteter Autofahrer kracht in Wil SG in einen Hydranten
Polizei macht verdächtigen Koffer unschädlich: Hallen der Walliser Herbstmesse evakuiert
Autofahrerin bleibt in Frauenfeld auf Bahnhofstreppe stecken
Gleitschirmpilot stürzt in Unterseen im Kanton Bern in den Tod
Wohnwagen gerät auf dem Campingplatz in Seewen SZ in Brand
Polizeischüsse am Stockholmer Schloss – Mann verletzt