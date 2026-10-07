Polizeirapport

23-jähriger Mann stürzt in Biel von einem Balkon und stirbt

Ein 23-jähriger Mann ist am Dienstag in Biel nach einem Sturz von einem Balkon gestorben. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Unfall aus.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Dienstag kurz nach 10.25 Uhr über den Sturz aus einem «höheren Stockwerk» eines Wohnhauses im Quartier Mett informiert, wie diese am Mittwoch mitteilte. Obwohl Drittpersonen und Rettungskräfte sofort Erste Hilfe leisteten, verstarb der 23-jährige Schweizer noch am Unfallort.

Im Einsatz standen diverse Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, das Care Team des Kantons Bern sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitet die weiteren Ermittlungen. (sda)