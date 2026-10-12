Polizeirapport

Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Köniz schwer

Ein Velofahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Selbstunfall in Köniz schwer verletzt. Der Mann wurde gemäss der Kantonspolizei Bern in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Polizei wurde kurz vor 14.45 Uhr über den Unfall informiert. Zuvor hatte der Zweiradfahrer auf der Landorfstrasse in Richtung Niederwangen aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Velo verloren.

Passanten leisteten dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn eine Ambulanz in ein Spital. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. (sda)