klar
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Köniz schwer

Polizeirapport

Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Köniz schwer

12.10.2026, 20:2412.10.2026, 20:24

Ein Velofahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Selbstunfall in Köniz schwer verletzt. Der Mann wurde gemäss der Kantonspolizei Bern in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Polizei wurde kurz vor 14.45 Uhr über den Unfall informiert. Zuvor hatte der Zweiradfahrer auf der Landorfstrasse in Richtung Niederwangen aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Velo verloren.

Passanten leisteten dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn eine Ambulanz in ein Spital. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Wanderer stürzt in den Waadtländer Alpen in den Tod
Unbekannte stehlen Personenwagen aus Autogarage in Rotkreuz ZG
Streit unter Rumänen endet in Effretikon mit Messerstich
Emmen (LU): Autofahrer rast mit 100 km/h durch 30er-Zone
Frau wird bei Unfall auf A4 aus Auto geschleudert und stirbt
Mann stirbt bei Holzarbeiten in Mund VS
Illegale Party beim Hardplatz in Zürich: Polizei mit Steinen und Feuerwerk angegriffen
Auto stürzt in Wald ZH Hang hinab – Fahrer und Hund mit Seilwinde gerettet